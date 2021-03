Otwartość na odmienne poglądy

Ta anegdotka ma głębszy sens, gdyż ilustruje konflikt pomiędzy Hellerem (a ogólniej środowiskiem krakowskich filozofów przyrody, skupionych wokół Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie) i tomistami z KUL-u (z tego kręgu wywodzili się redaktorzy Encyklopedii…) Heller hołdował neotomizmowi jako student (uczył się na KUL-u), ale potem zmienił zapatrywania. Docenia historyczną rolę Tomasza z Akwinu, jednak nie akceptuje jego dowodów na istnienie Boga.

Na specjalną wzmiankę zasługuje użytek, jaki Heller zrobił z Nagrody Templetona, wyróżnienia bardzo prestiżowego, przyznawanego za badania w zakresie stosunku nauki i religii – otrzymał je, jako pierwszy i jak na razie jedyny Polak. Otóż cała pokaźna suma została przeznaczona na organizację wspomnianego już Centrum Kopernika afiliowanego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest to placówka promująca badania, głównie z pogranicza nauki i filozofii, mająca własne, coraz bardziej liczące się wydawnictwo.

Mimo że jestem ateistą, zgadzam się w wielu kwestiach z Hellerem w sprawie stosunku religii (wiary, teologii) i nauki. Podzielam jego krytykę nowego ateizmu, ale z innych niż on powodów. Otóż uważam, że nie da się udowodnić nieistnienia Boga. Nie dowodzi się negatywnych zdań egzystencjalnych, w tym przypadku tezy „Bóg nie istnieje”, poza dwoma wypadkami, mianowicie gdy wynikają one z innych zdań nieegzystencjalnych (np. zdanie: „Nie istnieją duże kwadratowe koła”, wynika ze stwierdzenia, że nie istnieją kwadratowe koła) lub można wykazać, że skoro dane pojęcie jest sprzeczne, to nie istnieje jego desygnat. Nowy ateista może argumentować, że pojęcie Boga jest sprzeczne, ale teista ma w zanadrzu rozmaite odpowiedzi, np., że standardowe rozumienie sprzeczności nie stosuje się do Bytu Boskiego lub, że jest On na tyle niepoznawalny, iż człowiek nie jest uprawniony do badania niesprzeczności w tym wypadku. Inna droga ateisty polega na przyjęciu założenia, że istnieje tylko to, co może być stwierdzone przez nauki empiryczne (teza naturalizmu ontologicznego). Sam jestem skłonny do akceptacji takiego stanowiska, ale rozumiem tych, którzy negują to, że nauki empiryczne oferują ostateczne kryterium istnienia. Wprawdzie można wyprowadzić zdanie „Bóg nie istnieje” z przesłanek „Istnieje tylko to, co jest stwierdzalne przez nauki empiryczne” i „Bóg nie może być stwierdzony przez nauki empiryczne”, jednak trudno to uznać za dowód, który przekona teistę.

Heller ma rację, że nauka i filozofia zawsze były związane ze sobą oraz że zawsze tak będzie. Dodaje do tego teologię, lecz to uważam za nietrafne. Nie z powodów historycznych, ale merytorycznych. O ile trudno sobie wyobrazić naukę nieprowokującą do refleksji filozoficznej, o tyle podobna relacja nauki i teologii wydaje się wątpliwa, ponieważ teologiczne zaangażowanie nauki czy też naukowe zaangażowanie teologii opiera się na osobistym przeświadczeniu badacza. Inaczej mówiąc, dla człowieka wierzącego (jeśli nie dla każdego, to przynajmniej dla pewnego typu pojmowania wiary) jest to oczywiste, ale dla niewierzącego jest zgoła inaczej.

To prowadzi do problemu stosunku religii i nauki. Heller odrzuca koncepcję NOMA, tj. dwóch wykluczających się magisteriów, a to znaczy, że uznaje zasadność naukowych argumentów na rzecz istnienia Boga – np. jednym z argumentów jest odwołanie się do matematyczności świata, chociaż Heller nie uważa go za wystarczający, bo wynika z niego tylko istnienie realności ponadempirycznej, a nie Boga. W tym kontekście ja preferuję mówienie o matematyzowalności świata. To ostatnie znaczy, że rzeczywistość można opisać matematycznie, co nie implikuje, że jej byt jest taki jak przedmiotów matematycznych. Wedle mojego poglądu NOMA jest powrotem do teorii dwóch prawd, choć wolę mówić o dwóch różnych językach, nauki i religii, wzajemnie nieprzekładalnych. Jeśli przyjmuje się taką koncepcję Boga jak w chrześcijaństwie, tj. bytu radykalnie odmiennego od rzeczywistości, o której traktuje nauka, trudno uznać, że taki ontologiczny obiekt można określić w języku nauki, nawet częściowo. Odnośna naukowa argumentacja za istnieniem Boga musiałaby polegać na tym, że twierdzenia nauki i tezy teologii pozostają w jakichś wzajemnych relacjach wynikania logicznego lub przynajmniej indukcyjnej konfirmacji. Różność języków zdaje się to wykluczać.

Muszę jednak dodać, że lektura pism Michała powinna skłonić ateistę do poważnego traktowania religii, jako odpowiedzi na istotne pytania egzystencjalne i filozoficzne.

NOMA w moim rozumieniu tego nie wyklucza. Niewierzący nie ma powodu, aby uznać filozoficzne i etyczne argumenty teistów za z góry bezpodstawne i zasługujące tylko na ironiczne wzruszenie ramion. To, że nie zgadzam się np. z katolickim wyjaśnieniem pochodzenia i natury zła, nie znaczy, że mam odmówić poważnej dyskusji nad nim.