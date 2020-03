Lektury na czas niepokoju. Kwarantanna z dziećmi według Anny Dziewit-Meller

Prowokują do zadawania trudnych pytań, opowiadają o emocjach, przenoszą w czasy starożytności, a przede wszystkim pozwalają przetrwać podczas przymusowego zamknięcia w jednym miejscu – takie są „Lektury na czas niepokoju” dla najmłodszych wybrane przez Annę Dziewit-Meller.

3+

Seria Piaskowy Wilk

Åsa Lind

Jedną z najpiękniejszych książek dla dzieci, nie tylko na trudne czasy kwarantanny, jest cykl opowieści o Piaskowym Wilku Åsy Lind. W Polsce tom ten ukazał się w świetnym tłumaczeniu Agnieszki Stróżyk. Krótkie opowiadania o mieszkającej nad brzegiem morza małej dziewczynce Karusi i jej wyimaginowanym przyjacielu Piaskowym Wilku są doskonałym wstępem do rozmów na ciekawe, a i trudne tematy, czyli dokładnie takie, które dzieci uwielbiają. Bo czym jest ot choćby rzeczywistość? Albo czy ptak wie, że lata? Co wyróżnia człowieka spośród innych stworzeń? Może to, że potrafi myśleć? Karusia i Wilk spędzają wspólne dni na zabawie i rozmowach, a młody czytelnik, podążający ich śladem, może stawiać sobie dzięki nim niezwykle ciekawe pytania.

Wydawnictwo Zakamarki

Doris ma dość

Pija Lindenbaum

Niewielka książeczka dla najmłodszych czytelników, której bohaterka – mała Doris – odczuwa wielką potrzebę złości. W szalenie trudnym okresie domowej kwarantanny niekontrolowane wybuchy gniewu w naszych domach zapewne nie należą do rzadkości. Historyjka o tym, że irytacja jest emocją cenną, naturalną i potrzebną, może okazać się bardzo cenna, we wzajemnym uświadamianiu sobie prawa, do gorszych chwil. Doris obraża się na swoją rodzinę i chce jej dać nauczkę, dostaje zaś – tak ona, jak i cała jej rodzina – lekcję na temat uważności na drugiego człowieka.

Wydawnictwo Zakamarki

5+

Nić Ariadny. Mity i labirynty

Jan Bajtlik

Interaktywna rozrywka, zaproponowana przez jednego z najlepszych polskich rysowników. Jan Bajtlik sięgnął do antycznej tradycji oraz mitologii, a następnie przetworzył te wyjątkowe historie w opowieść graficzną w formie labiryntów, po których dzieci mogą błądzić w poszukiwaniu wyjścia, jednocześnie chłonąc doskonale podaną porcję wiedzy na temat starożytności. Do każdego labiryntu dołączony jest stosowny zestaw objaśnień, skonsultowanych ze znakomitym polskim historykiem – dr. hab. Markiem Węcowskim. Czy jesteście gotowi na zabawną i pouczającą podróż w czasie i przestrzeni?

Wydawnictwo Dwie Siostry

9+

Szczypta magii

Michelle Harrison

Przepiękna powieść o potędze magii, miłości i mocy relacji między rodzeństwem skierowana do nieco starszych czytelników. Trzy siostry Wspaczne odkrywają pewnego dnia, że ich los jest przypieczętowany klątwą, rzuconą, nie wiadomo kiedy i przez kogo, na kobiety z ich rodziny. Dziewczyny są, jak się zdaje, skazane na życie w jednym i tym samym miejscu – na ponurym Wronoskale, którego mają już teraz serdecznie dość. To niezwykła opowieść o poszukiwaniu wolności i cenie, jaką jest się gotowym za nią zapłacić. A dodatkowo książka o zamknięciu i przymusowym pobycie w jednym miejscu wydaje się idealna na czas kwarantanny!

Wydawnictwo Literackie