Portret Jaryny Czornohuz
Jaryna Czornohuz luty 2026

Війна на виснаження

На війні, я зрозуміла, що життя на землі – це і є рай. З сонячним промінням, зеленою травою, всеосяжною красою, моря та океану, з якого, тебе і твоїх молодих побратимів та посестер виганяє російська війна передчасно в пекло небуття.

Walczę o życie bez strachu

z Serhijem Płochijem rozmawia Jakub Majmurek

Strach musi mobilizować

Поки десь далеко в Європі молоді, далекі від геополітичних реалій доби, люди влаштовують мітинги проти обов’язкової служби в армії своєї держави, у мене, 30-річної жінки родом з Києва наступного року у травні буде рівно 6 років, як я в армії та на фронті солдаткою, на посадах, що передбачають пряме перебування на полі бою та вплив на бойові дії – посадах бойового медика взводу та оператора ударного БПЛА. На найбільшій, як кажуть, за довжиною фронту та жертвами війні від Другої світової.  

Щодня я просинаюся у фронтовому селі, що зростається околицями з Херсоном, і чую приходи російської артилерії поруч, чую набридливе попікування “Чуйки”, виходжу надвір покурити і випити каву та дивлюся, як димиться якась поцілена будівля на індустріальному краєвиді Херсона, а потім починаю готуватися до нічного виїзду з крилами-бомбером у сподіванні успішно вразити поставлену мені командирами ворожу ціль на іншому, окупованому березі Дніпра. 

Лате в кілзоні 

Jaryna Czornohuz

Ukraińska poetka i tłumaczka z języka angielskiego. Od 2020 r. służy w wojsku ukraińskim jako sanitariuszka oraz operatorka dronów, walczyła m.in. w Mariupolu i Bachmucie. W języku polskim ukazały się jej dwa tomy poetyckie: Płody wojny w przekładzie Bohdana Zadury i Koło wojny w tłumaczeniu Anety Kamińskiej.

Війна на виснаження

