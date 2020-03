Lektury na czas niepokoju. Gdzie szukać nadziei?

Wiek empatii. Jak natura uczy nas życzliwości

Frans de Waal

Wiek empatii, książka prymatologa i znawcy małp bonobo Fransa De Waala, uczy życzliwości, pokazuje, jak ważna w życiu i świecie jest współpraca, dzielenie się, wsparcie oraz pielęgnowanie więzi i relacji („Istotność więzi społecznych traktujemy jako coś oczywistego przez co często o niej zapominamy”, „pozbawienie kontaktu cielesnego nie jest czymś, co by odpowiadało ssakom”). De Waal pokazuje, że jesteśmy stworzeni do życia w relacjach, które oparte są na współpracy, a nie współzawodnictwie („Nie wierzcie więc tym, którzy mówią, że musimy walczyć o przetrwanie, bo taka jest natura. Wiele zwierząt przeżywa nie poprzez eliminowanie innych i przywłaszczanie sobie wszystkich zasobów, lecz poprzez współpracę i dzielenie się”).

Z tej lektury warto zapamiętać jeszcze jedną, bardzo ważną lekcję. Śmiech jest zaraźliwy i, jak pisze De Waal, „nie zna granic gatunkowych”. Taki śmiech, który jest szczerą, łączącą ludzi emanacją radości i zabawy, a nie ironiczną i pełną szyderstw postawą.

Copernicus Center Press

Przyjaciel

Sigrid Nunez

Co prawda, najważniejsze pytania, jakie stawia Nunez w swej książce, to te o dominację mężczyzn, kondycję ludzi po stracie bliskich, szczerość i dobre intencje przykryte przez intrygi i zazdrość. Jednak relacja doga niemieckiego Apolla i bohaterki, która otrzymuje go w spadku, jest przykładem tego, jak rodzi się międzygatunkowa przyjaźń i zależność; jak zmienia się pojęcie terapeuty i pokazuje, że najlepszym remedium dla pogrążonego w smutku człowieka może być przyjaciel, nawet taki, który nie włada tym samym językiem. Z powieści bije wiele ciepła i humoru – tak bardzo teraz potrzebnego.

Wydawnictwo Pauza

Śmierć pięknych saren

Ota Pavel

Autoterapeutyczny zbiór opowiadań Pavla obfituje w cechy zdolne do rozpogodzenia innych i nie bez powodu Mariusz Szczygieł mówi o nim jako „najbardziej antydepresyjnej książce świata”.

W swojej prozie czeski autor eksploruje subtelny urok wspomnień z dzieciństwa, nie popadając przy tym w zbędny żal za przeszłością. Bez złośliwości przedstawia szereg ludzkich przywar i sypie garściami anegdot, nie stając się przy tym małostkowym. Ale Pavel, jako zapalony wędkarz, jest przede wszystkim doskonałym portrecistą przyrody, leśnej przestrzeni, która rządzi się swoim rytmem, niezależnie od grozy ludzkiej historii.

Liryczny i groteskowy portret życia, a także lekcja, jak myśleć o rzeczach smutnych z zachowaniem pogody ducha. Wielka-mała proza.

Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca

Zapiski na pudełku od zapałek

Umberto Eco

Jeśli chcecie dowiedzieć się JAK: zostać Indianinem, nie korzystać z telefonu komórkowego, stawiać wielokropek, urządzić bibliotekę publiczną czy rozumnie wykorzystać wolny czas – Umberto Eco zna odpowiedzi na te wszystkie pytania. Zna, i zapisał je na pudełku od zapałek. Felietony pisarza ukazujące się w latach 80. i 90. w mediolańskim „L’Espresso” to nie tylko świadectwo czasów, ale przede wszystkim dawka kapitalnego humoru, spojrzenie na rzeczywistość z przymrużeniem oka oraz kawał dobrej literatury.

Wydawnictwo Historia i Sztuka

Dziennik końca świata

Wojciech Bonowicz

„Świat jest straszny, ale ja postanowiłem, że jest piękny” – to zdanie, które powiedział ponoć Bohumil Hrabal. Ponoć, bo Wojciech Bonowicz nie ma co do tego pewności, niemniej właśnie te słowa czyni właściwie tematem swojego dziennika. To być może bezpańskie zdanie wyraża, jak mówi autor, „jego głęboką, wielokrotnie zachwianą wiarę, że człowiek ma moc przemiany tego, na co patrzy”. Rzeczywiście – Bonowicz nie uładza świata, a mimo to czyni go pięknym; potrafi ukoić czytelnika, nie pozbawiając go jednocześnie świadomości, że dobrze wcale nie jest.

„Coś nieuchronnie nadchodzi, może niekoniecznie katastrofa, może zwykła burza, która zwykle zjawia się, gdy ktoś sieje wiatr. Siewców wiatru coraz więcej, nie tylko w naszych stronach. Usiedli dupami na zamkach z piasku i twierdzą, że budują. Może zawsze było ich tyle samo, nie wiem. Może lękać się nie ma o co. Zamykamy oczy i już nie ma złego luda. Tłum na rynku je, pije, beka, śmieje się, nudzi, plotkuje – wszystko w porządku. Jest chleb i do chleba, jest i mięso dla kota. Czym się martwić?” – może, tak jak Wojtek Bonowicz, spróbujmy na chwilę przymknąć oczy, bo za chwilę, tak jak zawsze, znów nadejdzie normalność.

Wydawnictwo Znak

Nadzieja w mroku. Nieznane opowieści, niebywałe możliwości

Rebecca Solnit

To zbiór tekstów, które gromadzą historie – czasem jednostkowej – walki o poprawienie przyszłości. Niezwykła opowieść o tym, że czasem pozornie małe działania mogą przynieść niezwykłe zmiany. W trudnych czasach historie o zjednoczeniu i wierze w lepsze jutro są nadzwyczaj potrzebne. Kilka miesięcy temu uznawane za naiwne – teraz mogą prowokować nowe, lepsze postawy. A nadziei w mroku – nigdy za wiele. Od zburzenia muru berlińskiego do osamotnionych ekologów – możemy działać!

Wydawnictwo Karakter