Lektury na czas niepokoju. Co czytać z dziećmi?

Najmłodsi:

Wiersze Doroty Gellner

Nic tak nie angażuje małego czytelnika jak pełne uroku i dowcipu wierszyki. Niekwestionowaną mistrzynią liryków jest Dorota Gellner. Lektura wierszy Czekoladki dla sąsiadki czy Roztrzepana sprzątaczka to doskonała zabawa zarówno dla najmłodszych, jak i rodziców. Ostrzeżenie! Głośna lektura to prawdziwa gimnastyka dla języka. Ale wysiłek się opłaca, bo na czytelników czekają już zabawne historie, szaleni bohaterowie i gratka dla koneserów – mistrzowska forma wiersza.

m.in. seria w Wydawnictwie Wilga

Pomelo

Ramona Badescu, Benjamin Chaud

Nie ma chyba nikog,o kto nie pokochałby Pomela miłością wielką i – nie bójmy się tych słów – ponadpokoleniową i ponadczasową. Historie słonia ze zbyt długą trąbą to pełna humoru i czułości opowieść o lękach, przyjaźniach, ciekawości i zwariowanych krainach wyobraźni. Pomelo uczy nas kolorów, wraz z nami dorasta, pokazuje nam świat i rozbudza naszą fantazję. Książka od 3 do 103 lat… i jeszcze trochę!

Wydawnictwo Zakamarki

6+

Mapy

Aleksandra i Daniel Mizielińscy

Tym poleceniem nie odkrywamy Ameryki, ale… Wy możecie zrobić to ze swoimi dzieciakami! One nie dadzą się złapać na byle haczyk, prawda? Dlatego najlepiej sięgnąć po angażujące i edukacyjne propozycje książkowe. Mapy uwodzą wizualnie, ale są też pretekstem do niebanalnych rozmów o danym państwie i prześledzenia jego historii, atrakcyjnych zabytków architektonicznych, dań narodowych, aż po… przerażające robactwo. Gotowi do podróży palcem po mapie? No to w drogę!

Wydawnictwo Dwie Siostry

Horror

Magdalena Szeliga i Emilia Dziubak

Czy to możliwe, że codziennie przygotowując obiad zabijamy całe klany warzyw? Przewrotne historie o perypetiach zieleniny uczą dystansu, kształtują poczucie humoru, ale mówią także o rzeczach naprawdę ważkich – o empatii i uczuciach. Wielkim atutem tych opowieści są dopracowane w najmniejszym szczególe ilustracje Emilii Dziubak. Wydanie docenią nie tylko dzieci, ale również rodzice potrafiący dostrzec piękno, tkwiące w estetyce książki.

Wydawnictwo Gereon

9-12

Supercepcja

Katarzyna Gacek

Świetna i wciąż niedoceniona seria o przygodach grupy przyjaciół, którzy nie są zwykłymi dziećmi, tzn. nastolatkami. Pewne szczególne moce, które wyróżniają ich wśród reszty rówieśników, dają w połączeniu mieszankę wybuchową. Mądra książka o relacjach międzyludzkich, bycia takim samym jak inni czy przeciwnie – chęci wyróżnienia się oraz o tym, jak dzieci postrzegają lub mogą postrzegać problemy dorosłego świata. Niebanalna, wciągająca i świetnie poprowadzona historia idealnie nadaje się dla wymagających młodych czytelników.

Wydawnictwo Znak Emotikon

Drzewo życzeń

Kathrine Applegate

Ta książka to autentyczna skarbnica! Można w niej znaleźć dawno zapomniane pamiętniki, sprytne ptaki i… intrygę. Próba odpowiedzenia sobie na pytani, dlaczego człowiek jest zły, kiedy dywagują nad tym zwierzęta, jest niezwykłym twistem w stosunku do tego, co znamy; o czym co niedzielę opowiadała nam Krystyna Czubówna.

Najważniejszym skarbem, jaki ukryty jest w Drzewie życzeń, jest…nadzieja. I niech wstydzi się każdy, kto drwi z optymistów oraz ten, kto nie wierzy w wielkie idee; niech drżą wszyscy, którzy wątpią, że możemy znaleźć w sobie czyste dobro. Piękna opowieść, która napełni ciepłem serca całe rodziny. Niczego nie potrzebujemy dzisiaj bardziej.

Wydawnictwo Dwie Siostry

12+

Pewnego lata

Jillian Tamaki, Mariko Tamaki

To idealny komiks dla wszystkich dziewczyn, które muszą zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest wchodzenie w okres dojrzewania. Właśnie o tym trudnym okresie bycia „pomiędzy” opowiada ten komiks. Sielankowe wakacje, ale już inne niż rok wcześniej. Obserwacja starszej młodzieży z oddali, ale z nutą fascynacji, znacznie wyższy poziom rozumienia i nazywania emocji związanych z rodzicami. Próby odnalezienia się w świecie i określenia swojego w nim miejsca. Fascynacje, niebezpieczeństwa, ciekawość. Mimo sielankowej aury wakacji komiks nie pomija ważnych i trudnych tematów. Będzie doskonałą rozrywką, pozwoli utożsamić się z bohaterkami, ale może też stać się ważną i pomocną lekcją dojrzewania.

Kultura Gniewu

Władca Pierścieni

J.R.R. Tolkien

Tak! To nie żart! Argumentów jest aż nadto: świetna fabuła, wciągająca akcja, dużo potworów, zabawny czarodziej, jeszcze śmieszni hobbici i rubaszne krasnoludy. A to wszystko wplecione w krajobraz niezwykłego miejsca – Śródziemia. Jeśli dołożyć do tego niemal rycerski etos (ale może tym nie zabijajmy znudzonego szkolnymi frazesami czytelnika), hołdowanie wartościom takim jak: braterstwo, miłość, przywiązanie do narodu, tożsamość, bohaterstwo, to już mamy pewność, że lektura jest doskonała. W tle tej fantastycznej przygody ważą się losy świata, a czytelnik wynosi z niej poruszającą lekcję, że nie zawsze wygrywają najwięksi. Władca Pierścieni to wielkie i ważne wejście do fantastycznego świata, a zarazem znakomity pomysł na wypełnienie znudzonym nastolatkom czasu spędzanego w domu, podczas przymusowych ferii.

m.in. Wydawnictwo Muza