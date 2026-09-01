Gdy życie daje wycisk. Poezja Rogera Robinsona

A jeśli mówię o Raju,

to mówię o mojej babci,

która kazała mi go nosić

zawsze przy sobie, za pazuchą, tak

by nikt poza mną o nim nie wiedział.

Wtedy nie będą mogli go skraść – mówiła.

A jeśli życie da ci wycisk,

wódź palcami wzdłuż jego krawędzi w kieszeni,

zaciągnij się sosnową wonią wprost z chusteczki,

zanuć jego hymn pod nosem.

A jeśli stres stale ci towarzyszy,

zaszyj się w pustym pokoju – w hotelu,

w hostelu, nawet i w norze – znajdź lampę

i rozłóż swój raj na blacie biurka:

białe…