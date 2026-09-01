Subskrybuj
Szukaj
Wyszukaj materiały z lat 2006-2026
fot. materiały prasowe
Kultura i Sztuka
Ilona Klimek-Gabryś

Ilona Klimek-Gabryś

Redaktorka miesięcznika „Znak”, recenzentka, absolwentka krytyki literackiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opiekunka rubryki "Wśród możliwości"
Zobacz wszystkie artykuły autora

Roger Robinson

pisarz, poeta i muzyk. Współtworzy zespół muzyczny King Midas Sound
Zobacz wszystkie artykuły autora

Gdy życie daje wycisk. Poezja Rogera Robinsona

wrzesień 2026

„Mieszkam wśród Możliwości – / Dom to od Prozy piękniejszy – / W Ścianach ma więcej Okien – / W Drzwi – także zasobniejszy” (tłum. T. Sławek) – pisała Emily Dickinson. Poezja jest takim domem możliwości – otwiera wciąż na nowe i pozwala pomyśleć niemożliwe.

A jeśli mówię o Raju,

to mówię o mojej babci,

która kazała mi go nosić

zawsze przy sobie, za pazuchą, tak

by nikt poza mną o nim nie wiedział.

Wtedy nie będą mogli go skraść – mówiła.

A jeśli życie da ci wycisk,

wódź palcami wzdłuż jego krawędzi w kieszeni,

zaciągnij się sosnową wonią wprost z chusteczki,

zanuć jego hymn pod nosem.

A jeśli stres stale ci towarzyszy,

zaszyj się w pustym pokoju – w hotelu,

w hostelu, nawet i w norze – znajdź lampę

i rozłóż swój raj na blacie biurka:

białe…

Czytaj bez ograniczeń

Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich artykułów, e-wydań i archiwum

  • Pełny dostęp do wszystkich artykułów
  • Każdy nowy numer od razu w e-wydaniu
  • Archiwum numerów zawsze pod ręką
Rozpocznij prenumeratę
Artykuł pojawił się w numerze: Pokolenie dopaminy