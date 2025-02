Podglądamy dzięki temu struktury, jakie tworzą się na powierzchni roślin, i zaczynamy rozumieć, co sprawia, że tak różne są nasze haptyczne doświadczenia w kontakcie z nimi. Spotykamy przecież rośliny mokre i suche, śliskie i włókniste, gąbczaste i kolczaste, o kształtach regularnych i nie. Za każdą z tych faktur kryją się konkretne właściwości, które pomogły roślinom przystosować się do warunków otoczenia, np. pobierając lub zatrzymując wodę. Nałożenie koloru na czarno-białe zdjęcia mikroskopowe utorowało im drogę do publikacji we wszelkiego rodzaju mediach, wzbudzając zachwyt osób obserwujących. Z tej perspektywy powierzchnie roślin wydają się istnymi dziełami sztuki.