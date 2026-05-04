Dlaczego zawsze masz rację? | Polowanie na Idee | Michał Jędrzejek & Karol Kleczka

„Jestem bardzo zaskoczony, jeżeli trafiam na człowieka, który ma inne przekonania. Dziwi mnie to, bo zakładam, że najrozsądniej byłoby posiadać te moje”

Dlaczego wydaje ci się, że zawsze masz rację? Czy zmiana zdania jest świadomym aktem woli, czy raczej czymś, na co nie mamy większego wpływu? Czemu fakty nie zmieniają naszych przekonań?

John Maynard Keynes twierdził, że „zmienia zdanie wtedy, gdy zmieniają się fakty” i choć brzmi to rozsądnie, to badania z psychologii poznawczej pokazują, że jesteśmy wyposażeni w cały arsenał mechanizmów obronnych, które chronią nasze poglądy przed nowymi informacjami. Bardziej jak w tym zdaniu, które chyba błędnie przypisuje się Heglowi: „jeżeli fakty nie zgadzają się z teorią, tym gorzej dla faktów”.

Z reguły wolimy trzymać się starego zdania – czy tego chcemy, czy nie. Gdy ktoś uderza w nasze głębsze przekonania – religijne, polityczne, światopoglądowe – bywa to bolesne: nie tyle chodzi o zmianę opinii w jednej sprawie, ile zagrożona jest cała nasza opowieść o własnym „ja”.

Mimo tego zależy nam na skutecznym przekonywaniu do własnej racji, przeciąganiu na swoją stronę. Michał Jędrzejek i Karol Kleczka w kolejnym odcinku „Polowania na idee” zastanawiają się jak robić to uczciwie – z szacunkiem dla wiedzy i dla naszych rozmówców.

Spis treści:

(00:08:57) Trzy częste pułapki myślenia

(00:24:30) Czyje są twoje przekonania?

(00:44:33) Kiedy zmieniliśmy zdanie (ale tak naprawdę)

(00:56:45) Jak zmienić czyjeś zdanie?

W odcinku wspominamy poniższe lektury:

– felieton Karola z kwietniowego ZNAKU: ⁠https://www.miesiecznik.znak.com.pl/mam-zawsze-racje/⁠

– J. Barnes, Changing My Mind, London 2025.

– J. Barnes, Poczucie kresu, tłum. J. Kabat, Warszawa 2012.

– K. Fejfer, Wiem, że wszystko wiem, Miesięcznik „Znak” nr 821, październik 2023.

– P. Fernbach, S. Sloman, The Knowledge Illusion. Why We Never Think Alone, New York 2017.

– M. Gogol, Martwe dusze, tłum. W. Broniewski, wiele wydań.

– J. Haidt, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli polityka i religia, tłum. T. Bieroń, Poznań 2012.

– E. Kolbert, Why Facts Don’t Change Our Minds, „The New Yorker”, 27 lutego 2017.

– T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, tłum. M. Szczubiałka, J. Nowotniak i H. Ostromęcka, Warszawa 2012.

– J.-W. van Prooijen, K.M. Douglas, Conspiracy theories as part of history: The role of societal crisis situations, „European Journal of Social Psychology” vol. 10 (3), 2017.

– L. Wittgenstein, O pewności, tłum. M. Sady, W. Sady, Warszawa 1993.

Realizacja: Tomasz Kruk