Do końca lat 60. XX w. Powszechna Kasa Oszczędności korzystała z różnego rodzaju znaków literniczych, ponieważ bank nie miał spójnej identyfikacji wizualnej. W 1967 r. poproszono jednego z najwybitniejszych twórców znaków graficznych Karola Śliwkę o nowe logo. Śliwka przedstawił wzór, który funkcjonuje do dzisiaj. Chciał połączyć symbol skarbonki z ludzką sylwetą oraz literami PKO. Dyrekcja banku zatwierdziła projekt, ale musiał on zostać zaakceptowany także w ministerstwie. Tutaj pojawił się problem, ponieważ sprzeciw wyraziła pani sprzątająca, która stwierdziła, że lud pracujący nie zrozumie, co jest tam napisane. Wdrożenie znaku wstrzymano aż do 1969 r., kiedy to Karol Śliwka za plakat dla PKO „Październik miesiącem oszczędności”, bazujący na zaprojektowanym przez siebie znaku, otrzymał Grand Prix na biennale Plakatu Polskiego w Katowicach. Po tym wydarzeniu dyrekcja banku nie miała wątpliwości, że projekt jest bardzo dobry i warty wdrożenia.