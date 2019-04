Kiedy dziennikarze pytali mnie, czy mogą napisać, że Oswald Spengler wywarł wpływ na moją twórczość, odpowiedziałem, że jest to zbytnie uproszczenie i wolałbym obszerniej wyjaśnić tę kwestię. To jest tematem niniejszego wystąpienia.

Ja sam jestem członkiem jury pewnej nagrody. 30 Millions d’Amis (30 Milionów Przyjaciół) to francuska fundacja zajmująca się obroną praw zwierząt. Ustanowiła ona nagrodę literacką. Rokrocznie komisja przyjmuje do oceny dwa rodzaje książek:

– powieści, w których jednym z głównych bohaterów jest zwierzę;

– eseje naukowe – na temat takiego czy innego aspektu zachowania zwierząt, bądź też eseje bardziej zaangażowane – traktujące np. o warunkach życia zwierząt w hodowli przemysłowej.

Członkowie jury mają świadomość, że można porównywać różne powieści, tak jak i różne eseje – niemożliwe jest natomiast zestawianie powieści i eseju, gdyż w tym przypadku mamy do czynienia z gatunkami całkowicie niewspółmiernymi.

W efekcie podjęliśmy jedyną racjonalną decyzję: nagroda została podzielona na dwie – osobno nagradzamy powieści, a osobno eseje.

Czy zasługuję na Nagrodę Spenglera?

Można powiedzieć, że Flaubert wywarł wpływ na pisarzy okresu naturalizmu. Można stwierdzić, że Baudelaire zainspirował wielu poetów II poł. XIX w. (wpływ może być również negatywny; w szerokim sensie Nietzsche jest tylko odpowiedzią na Schopenhauera).

Krótko mówiąc, wpływy literackie dotyczą ludzi, którzy uprawiają ten sam rodzaj pisarstwa. Nie można powiedzieć, żebym ja w dziedzinie filozofii czy eseju dokonał czegoś znaczącego. Napisałem niewiele tekstów, a najdłuższy z nich ma ok. 20 stron. Można by więc nawet postawić pytanie, czy zasługuję na Nagrodę Spenglera.

Pierwsza odpowiedź, jaka się narzuca, to raczej: nie. Ktoś taki jak Éric Zemmour, który pisał ważne i znakomicie udokumentowane eseje historyczne, w pewnym sensie o wiele bardziej na nią zasługuje.

Kiedy się jednak głębiej nad tym zastanowiłem, doszedłem do wniosku, że odpowiedź powinna brzmieć: tak. Chodzi o to, że w powieści tkwi naprawdę jakaś tajemnica. Choć wydałem tych powieści już wiele, nadal mam to poczucie tajemniczości i ciągle nie wiem, jak to właściwie jest z tym pisaniem, mimo że sam piszę. Faktem jest jednak, że więcej dowiemy się o Francji z 1830 r., czytając powieści Balzaka niż czytając 10 prac historycznych, choćby były poważne, kompetentne i dobrze udokumentowane. I jeśli za 100 lat ktoś napisze: „Pisarstwo Houellebecqa jest ważnym świadectwem schyłku, jaki przeżywał Zachód końca XX i początku XXI w.”, będzie to komplement, który z góry przyjmuję.

W takim więc sensie uważam, że mam prawo przyjąć Nagrodę Spenglera.

Samobójstwo Zachodu

Powiedziałbym jeszcze, że słowo „schyłek” w odniesieniu do tego, o czym piszę, jest wręcz zbyt łagodne. Stacja BBC nakręciła na mój temat film dokumentalny, który twórczyni chciała zatytułować Suicide of the West. Ostatecznie tytuł został zmieniony, bo BBC widocznie uznała, że jest zbyt brutalny, ale ja tego żałowałem.

Uważałem, że określenie „suicide of the West” jest dobrym podsumowaniem moich książek.

Mimo to, co mnie samego zaskoczyło, tytuł przedostatniej książki Érica Zemmoura, Le suicide français, nie wydał mi się trafny. Bowiem to, z czym mamy do czynienia w najnowszej historii Francji, nie jest samobójstwem, lecz tak naprawdę morderstwem. Sprawcę tego morderstwa nietrudno wykryć: to Unia Europejska. Jej wspólników we Francji jest wielu.

Reasumując: to pewne, że zachodnia cywilizacja, traktowana jako całość, popełnia właśnie samobójstwo. Cały ten zachodni świat zresztą dokładnie tak rozumie moje książki. Wewnątrz zachodniej cywilizacji Europa wybrała jednak szczególny sposób, żeby odebrać sobie życie – zabija ona narody, które ją tworzą.— pełna wersja tekstu dostępna jest w drukowanych i elektronicznych wydaniach Miesięcznika Znak