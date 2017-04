Grzanki razowe zamiast magdalenek

Pociąg linii M to trzecia książka Patti Smith, która trafia do rąk polskich czytelników. Po wprowadzających w świat nowojorskich beatników Poniedziałkowych dzieciach oraz zbiorze miniatur Obłokobujanie otrzymujemy pozycję, którą można uznać za klaser lektur i wspomnień jednej z największych żyjących artystek rockowych.

To książka wzbogacona zdjęciami w większości wykonanymi przez samą autorkę, dzięki nim możemy przyjrzeć się opowieści w detalach. W nieistniejący już świat przenoszą piosenkarkę nie proustowskie magdalenki, ale grzanki razowe.

To właśnie one i rytualnie spożywana czarna kawa w znajdującej się w sąsiedztwie domu autorki Café Ino budzą wspomnienia o podróżach, lekturach, ludziach i emocjach, przywołują smaki i zapachy. To sposób Smith na „poszukiwanie straconego czasu”. Opowieść niepozbawiona jest charakterystycznej dla pokolenia beatników autentyczności, która nie wstydzi się naiwności. Autorce można zarzucić momentami nieznośną egzaltację znaną chociażby z Obłokobujania, tylko w zasadzie po co to robić? Dlaczego nie pozwolić jej odnajdować mistyki w literaturze czy świecie duchów nieżyjących już pisarzy i artystów? Balansowanie na granicy dwóch światów: jawy i snu, urzeka, jeśli tylko pozwolimy Smith opowiedzieć swoją historię, która mimo wszystko się obroni i stworzy odpowiednie warunki, by jej zaufać.

A stanie się tak, dlatego że najważniejsze w tej książce są stanowiące rodzaj przewodnika lektury, literatura piękna, dzięki której zwiedzanie staje się fascynujące, a rzeczywistość poddaje się literackiej weryfikacji. Według Smith to właśnie książki stwarzają świat. Nigdy na odwrót.

Patti Smith

Pociąg linii M

tłum. Maciej Świerkocki

Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, s. 240