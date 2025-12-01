Three people enjoy a picnic next to a car
Relacje. Sekret dobrego życia
z Markiem Schulzem rozmawia Karol Kleczka grudzień 2025

Wystarczająco dobre życie

Wzrastamy dzięki byciu z ludźmi. Bądź obecny, uważny i ciekawy losu innych. To dobry sposób na spędzenie własnego życia.

Artykuł z numeru

Ile nas dzieli od szczęścia

Ile nas dzieli od szczęścia

Czytaj także

Aga Kozak

Czy minimalizm umarł?

Wie Pan, że byłem w Polsce w poł. lat 80.? Pewnie wiele się zmieniło od tego czasu.

Nie sposób opowiedzieć o tym w kilku zdaniach. Ale jestem ciekawy, jak wiele zmieniło się w kwestii szczęścia. Współprowadzi Pan historycznie najdłuższe naukowe badania nad jego naturą. Współcześnie, gdy myśli się o szczęściu, to najczęściej jako o dobrym samopoczuciu. Wellbeing zdaje się priorytetem. Co jest ważniejsze: czuć się zdrowo ze sobą samym czy też mieć dobre relacje z ludźmi?

Bez wątpienia obie te rzeczy są istotne. Jednak badania, które prowadzę w ramach The Harvard Study of Adult Development, a które od 87 lat śledzą losy jego uczestników, jasno stwierdzają, że najlepszym predyktorem szczęścia i dobrego samopoczucia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego, są relacje z innymi ludźmi.

Możemy chyba potraktować to jako warunek szczęścia, lecz jeśli zastanowimy się nad szczęściem sauté, jak je Pan zdefiniuje?

Poszukując odpowiedzi, często przywołujemy wzorce z filozofii starożytnej. Grecy odróżnili dwa kluczowe aspekty szczęścia. Jeden z nich dotyczył naszych bieżących, codziennych emocji, takich jak odczuwanie przyjemności z jednej strony, a smutku, niepokoju czy lęku – z drugiej. Balans między emocjami pozytywnymi i negatywnymi, przewagę radości nad cierpieniem określali jako szczęście hedoniczne. Drugi wymiar był głębszy: chodziło o szczęście eudajmoniczne, czyli doświadczanie życia jako dobrego i sensownego. Jeśli myślimy, że życie ma jakiś cel, może dać satysfakcję, to wówczas według Greków chodzi nam o doświadczenie eudajmonii.

Czy między tymi definicjami zachodzi jakieś napięcie, czy też uzupełniają się one?

Niektórzy twierdzą, że się uzupełniają. Należy podkreślić, że szczęście wiąże się z odpowiednim timingiem, bo spełnienia tych definicji mają różne umiejscowienie w czasie. Mogę w danej chwili odczuwać wielki smutek, ponieważ zmarł mój bliski, ale w tym samym czasie przeżywać swoje życie jako znaczące i satysfakcjonujące. W pewnym momencie pracowałem jako psychoterapeuta z dziećmi umierającymi na raka i ich rodzinami. To było bardzo smutne doświadczenie, jednak również wiele dla mnie znaczyło – czułem, że moja rola jest ważna i sensowna. Miałem poczucie przydatności, przy czym też uczyłem się czegoś istotnego o ludzkiej naturze, patrząc na osoby konfrontujące się z własną śmiertelnością w sposób bezpośredni i pełen godności.

Myślę, że współcześnie wiele osób koncentruje się na krótkoterminowym rozumieniu szczęścia. Pragną poczuć maksimum przyjemności możliwej do wyciśnięcia w danym momencie życia, jednak czasem to wcale nie pomaga w osiągnięciu długofalowej satysfakcji, a nawet prowadzi do pustki, poczucia egzystencjalnego wydrążenia. Możemy gonić za wystrzałami haju, lecz w długim biegu nie dają one spełnienia, nie powodują, że nasze życie odbieramy jako sensowne i niosące satysfakcję.

Chcesz przeczytać artykuł do końca?

Zaloguj się, jeden tekst w miesiącu dostępny bezpłatnie.

Zaloguj się

Karol Kleczka

Redaktor miesięcznika „Znak”, doktor filozofii. Współpracuje z magazynem „Kontakt”, pisze również w „Tygodniku Powszechnym” i na portalu NOIZZ.pl

Karol Kleczka

Jego ekscelencja sołtys Głódź

Karol Kleczka

Wszystko, czego nie widać

Karol Kleczka

Końce zmyślone i ten prawdziwy

Karol Kleczka

Klikanie ku śmierci

Wacław Oszajca SJ, Dominik Jurczak, Arkadiusz Gruszczyński, Karol Kleczka

Kryzys w Kościele? Ciąg dalszy

Karol Kleczka

Co mówi w ciszy

Karol Kleczka

Zwykły człowiek?

Karol Kleczka

Apokalipsa po sąsiedzku

Karol Kleczka

Jon Fosse i jego Bóg

Karol Kleczka

Podziemne tętno Śląska 

Karol Kleczka

Ponad siły 

Karol Kleczka

Kto zabija dzieci Kanady?

Karol Kleczka

Czy Bóg mówi po grecku? 

z Thią Cooper rozmawia Karol Kleczka

Poza pro-life i pro-choice

Karol Kleczka

Parenting stanu wyjątkowego

z Sebastianem Rosenbaumem rozmawia Karol Kleczka

Śląska polifonia

Karol Kleczka

Rewolucja na papierze

Karol Kleczka

Siymiyniotka

Karol Kleczka

Czyja jest Rabka?

Karol Kleczka

Przyszłość pod znakiem zapytania

Karol Kleczka

Kto ukradł marzenia

Karol Kleczka

Papież Franciszek i jego wrogowie

Karol Kleczka

Wakacje jak z koszmaru

z Michaelem Novakiem rozmawia Karol Kleczka

Amerykański punkt widzenia

z Karlem Ove Knausgårdem rozmawia Karol Kleczka

Moje dzieci nie należą do mnie

z Kingą Urbańską i Karoliną Szlęzak rozmawia Karol Kleczka

Co robi babcia na wielbłądzie

Karol Kleczka

Cenniejsze niż złoto

z Jackiem Dukajem rozmawia Karol Kleczka

Na pokładzie statku „Przyszłość”

Karol Kleczka

Cieniuteńka jak opłatek czekoladka miętowa

Karol Kleczka

Miejsca mocy

Karol Kleczka

Burza w zimie

z Thomasem J. Reesem SJ rozmawia Karol Kleczka

Zbyt szybko kanonizowaliśmy Jana Pawła II

Karol Kleczka

Ubite na sztywno

Karol Kleczka

Przeciw relacjom

Karol Kleczka

Ja to nie ja

Karol Kleczka

Jesień Kościoła w Polsce

Karol Kleczka

Baśnie dla dużych

Karol Kleczka

Franciszku, odbuduj

Karol Kleczka

Średniowieczne korzenie feminizmu

Karol Kleczka

Mark Fisher po drugiej stronie lustra

Karol Kleczka

Proszę o nudę

z Davidem Wengrowem rozmawia Michał Jędrzejek, Karol Kleczka

Potrzeba wyobraźni, aby zrozumieć przeszłość

Karol Kleczka

Ewangelia według Piotra Pawła

z Rafałem Matyją rozmawia Karol Kleczka

Postinteligenci i postrobotnicy

Karol Kleczka

Niewidzialne miasta

z Elżbietą Dzikowską rozmawia Karol Kleczka

Nigdy się nie bałam

Karol Kleczka

Proste historie?

Karol Kleczka

Tam gdzie leży środek Europy

z Markiem Schulzem rozmawia Karol Kleczka

Wystarczająco dobre życie

z Martą Żakowską rozmawia Karol Kleczka

Chorzy na samochód

Karol Kleczka

Raport ws. dominikanina Pawła M. Otwarcie drzwi do niezliczonych rozliczeń

Henryk Woźniakowski, Jan Hartman, Rafał Prostak, Karol Kleczka, Paweł Słoń, Andrzej Brylak, Beniamin Bukowski

Pluralizm debaty publicznej

Karol Kleczka

Najstarsza historia