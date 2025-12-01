1
14Wystarczająco dobre życieMarc Schulz, współprowadzący najdłuższego w historii badania szczęścia, w rozmowie z Karolem Kleczką
20Tęsknota za prostotąAndrzej Muszyński: Doświadczenie pustyni, czyli 250 km samotności
EDYTORIAL1Lista życzeńMichał Jędrzejek
TEMAT MIESIĄCA4Czy minimalizm umarł?Aga Kozak: Przestaliśmy wierzyć, że można się ograniczyć
FOTOREPORTAŻ30Świat mikrozachwytówFotoreportaż z Muzeum Miniatur
ŚWIAT W DWUGŁOSIE34Kubek z BakczysarajuCykl Anny Alboth
SPOŁECZEŃSTWO ◆ ŚWIAT42Zaklinanie wojnyDariusz Rosiak prosto z Izraela o przyszłości wojny w Strefie Gazy
PRZEBŁYSKI70Wybierz najlepszą opowieśćLawrence Grobel w rozmowie z Mileną Rachid Chehab o tym, jak zostać Mozartem wywiadu
STACJA: LITERATURA88Zostawiłyśmy go krabomMaggie Shipstead
CHWILA DLA CIEBIE29KrzyżówkaDla mądrali, a tu wersja online
107Pele-mele: Joanna Kuciel-FrydryszakWierzę, że uwaga jest najrzadszą i najszczerszą formą hojności
LUDZIE ◆ KSIĄŻKI ◆ ZDARZENIA94Mamy nosa do grafikiBronka Nowicka o sztuce do wąchania i dotykania
102Małe wielkie historieJaśmina Korczak-Siedlecka: Ser, robaki i młynarz, czyli dlaczego lubimy mikrohistorie
108Lekcja umierania i życiaMichał Jędrzejek czyta bardzo krótką książkę
108Najstarsza historiaKarol Kleczka czyta bardzo długą książkę
108Boskie abecadłoJanusz Poniewierski o alfabecie Boga
109Zostać wysłuchanymIlona Klimek-Gabryś o szczególnej grudniowo lekturze
109Śląsk na papierze i bankąMateusz Burzyk wsiada do tramwaju
109Akt odwagiHanna Zonik czyta polifonicznie
110Moi, mistrzowie: Dariusz SośnickiLekcja poezji u Wojciecha Bonowicza
112Optymizm z odzyskuKadry Diany Dąbrowskiej
17Trudno chcieć mniejOla Szmida
RYSUNKI I FELIETONY
51Cuda, cuda ogłaszająJanusz Poniewierski
61Moja diagnoza i jaMałgorzata Rejmer
69SiymiyniotkaKarol Kleczka
77Bez fajerwerków i nadmiaruEliza Mórawska-Kmita
101Ekologiczna bawełnabardzo brzydkie rysunki