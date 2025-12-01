nr847

Okładka miesięcznika ZNAK

Ilustracja okładkowa:
Ola Szmida

Spis treści

1

EDYTORIAL

1Lista życzeńMichał Jędrzejek

TEMAT MIESIĄCA

4Czy minimalizm umarł?Aga Kozak: Przestaliśmy wierzyć, że można się ograniczyć
 14Wystarczająco dobre życieMarc Schulz, współprowadzący najdłuższego w historii badania szczęścia, w rozmowie z Karolem Kleczką
 20Tęsknota za prostotąAndrzej Muszyński: Doświadczenie pustyni, czyli 250 km samotności

FOTOREPORTAŻ

30Świat mikrozachwytówFotoreportaż z Muzeum Miniatur

ŚWIAT W DWUGŁOSIE

34Kubek z BakczysarajuCykl Anny Alboth

SPOŁECZEŃSTWO ◆ ŚWIAT

42Zaklinanie wojnyDariusz Rosiak prosto z Izraela o przyszłości wojny w Strefie Gazy

PUBLICYSTYKA

52Uczciwie o migracjiKamil Fejfer: Bez uprzedzeń, bez zamykania oczu na problemy

DRUGI PLAN

62Co się stało z Mają?Anna Mateja: Teatr, który niesie uleczenie

PRZEBŁYSKI

70Wybierz najlepszą opowieśćLawrence Grobel w rozmowie z Mileną Rachid Chehab o tym, jak zostać Mozartem wywiadu

IDEE

78Nauczyć się czytać na nowoAnna Cieplak i Michał Krzykawski: Czy AI uczyni z nas analfabetów?

STACJA: LITERATURA

88Zostawiłyśmy go krabomMaggie Shipstead

CHWILA DLA CIEBIE

29KrzyżówkaDla mądrali, a tu wersja online
 107Pele-mele: Joanna Kuciel-FrydryszakWierzę, że uwaga jest najrzadszą i najszczerszą formą hojności

LUDZIE ◆ KSIĄŻKI ◆ ZDARZENIA

94Mamy nosa do grafikiBronka Nowicka o sztuce do wąchania i dotykania
 102Małe wielkie historieJaśmina Korczak-Siedlecka: Ser, robaki i młynarz, czyli dlaczego lubimy mikrohistorie
 108Lekcja umierania i życiaMichał Jędrzejek czyta bardzo krótką książkę
 108Najstarsza historiaKarol Kleczka czyta bardzo długą książkę
 108Boskie abecadłoJanusz Poniewierski o alfabecie Boga
 109Zostać wysłuchanymIlona Klimek-Gabryś o szczególnej grudniowo lekturze
 109Śląsk na papierze i bankąMateusz Burzyk wsiada do tramwaju
 109Akt odwagiHanna Zonik czyta polifonicznie
 110Moi, mistrzowie: Dariusz SośnickiLekcja poezji u Wojciecha Bonowicza
 112Optymizm z odzyskuKadry Diany Dąbrowskiej

RYSUNKI I FELIETONY

17Trudno chcieć mniejOla Szmida
 51Cuda, cuda ogłaszająJanusz Poniewierski
 61Moja diagnoza i jaMałgorzata Rejmer
 69SiymiyniotkaKarol Kleczka
 77Bez fajerwerków i nadmiaruEliza Mórawska-Kmita
 101Ekologiczna bawełnabardzo brzydkie rysunki