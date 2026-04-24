Maciek Myśliwiec: Kosmos i przezwyciężanie kryzysów | Czterdziestolatek | Mateusz Burzyk

„Czterdziestolatek” to inspirujące historie i pomysły na życie ludzi, którzy otwierają jego nowe etapy. Rozmawiamy o sztuce dojrzewania, o pracy i pasjach oraz o tym, jak z biegiem czasu zmienia się perspektywa

Mateusz Burzyk w podcaście „Czterdziestolatek” rozmawia o koniecznych wyborach, nauce akceptowania zmian i odkrywaniu siebie na nowo.

W czwartym odcinku rozmawiam z Maćkiem Myśliwcem⁠, szefem Space Agency, ekspertem branży kosmicznej i popularyzatorem nauki.

Nawigacja, baterie słoneczne, ale też filtry do wody, koce termiczne, poduszki z pianką memory czy popularne rzepy w butach dla dzieci – to rozwiązania, które z technologii kosmicznych przyswoiliśmy do codziennego życia. Czy warto inwestować w sektor technologii kosmicznych? Dlaczego to ważne, by dzieci marzyły o byciu astronautą?

Ale rozmawiamy także o przezwyciężaniu całkiem przyziemnych kryzysów, o doświadczeniu depresji i o tym, jak zebrać siły, by się z nią mierzyć.

„Czterdziestolatek” to inspirujące historie i pomysły na życie ludzi, którzy otwierają jego nowe etapy. Rozmawiamy o sztuce dojrzewania, o pracy i pasjach oraz o tym, jak z biegiem czasu zmienia się perspektywa. Do słuchania jeśli czujesz, że jesteś w punkcie zwrotnym swojego życia, boisz się tego, co przyniesie przyszłość albo potrzebujesz impulsu do zmiany.

Spis treści:

(00:04:10) Jak zachować radość ze swojej pracy?

(00:06:53) Co robi polski biznes w sektorze kosmicznym?

(00:12:59) Po co latać w Kosmos? Pożytki masz na co dzień

(00:25:28) Wujek Sławosz. Jak inspirują polscy astronauci?

(00:37:39) Chcieć rzeczy niemożliwych – wychowanie z pasją

(00:47:25) Doświadczenie depresji – komu mogę pomóc?

(01:01:18) Lista 40 rzeczy do odhaczenia na 40. urodziny

Realizacja: Tomasz Kruk