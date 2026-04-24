Kiedy czujesz flow | Polowanie na Idee | Michał Jędrzejek & Karol Kleczka

W najnowszym odcinku „Polowania na Idee” Michał Jędrzejek i Karol Kleczka przyglądają się temu, czym są „optymalne doświadczenia” i gdzie ukrywają się najlepsze chwile naszego życia.

Są chwile, gdy przestajesz myśleć o sobie – godziny mijają jak minuty, a umysł skupia się na tym jedynym działaniu. Czy to na parkiecie, przy szachownicy, podczas improwizacji jazzowej, czy w trakcie wspinaczki, może nawet w pracy. To flow czyli „przepływ”, zjawisko opisane przez psychologa Mihálya Csíkszentmihályiego, który przez lata poszukiwał odpowiedzi na pytanie: kiedy czujesz się naprawdę żywy?

Tropią flow w filozofii futbolu, rozmawiają o tym, dlaczego głęboka satysfakcja rodzi się z wysiłku i skupienia, a nie z relaksu. Zastanawiają się nad „ciemną stroną" przepływu: czy flow może stać się pułapką autooptymalizacji i zniewolenia w pracy?

Immanuel Kant zachwycał się niebem gwiaździstym i prawem moralnym, dlatego próbując złapać flow pytamy o pokrewne pojęcia: zachwytu, zdumienia czy wzniosłości. Emocji podstawowych, będących na granicy między znanym i nowym. Razem wędrujemy po mapie doświadczeń, bez których życie traci kolory: chwil pochłonięcia, zaskoczenia i fascynacji.

Spis treści:

(02:18) Najlepsze momenty twojego życia

(10:12) Z czego składa się flow

(22:40) Pożytki z niepokoju

(32:01) Ciemne strony flow

(44:57) Zachwyt, zdumienie i namiętności duszy

W odcinku wspominamy poniższe lektury:

– felieton Michała z marcowego ZNAKU: ⁠https://www.miesiecznik.znak.com.pl/kiedy-czujesz-flow/⁠

– M. Balaska, Anxiety and Wonder. On Being Human, London 2024.

– S. Critchley, What We Think About When We Think About Football, London 2017.

– H. de Cruz, Wonderstruck. How Wonder and Awe Shape the Way We Think, Princeton 2024.

– M. Csíkszentmihályi, Flow. Stan przepływu, tłum. A. Haduła, Łódź 2024.

– T. Jackson, Postwzrost. Życie po kapitalizmie, tłum. J. Grygieńć, E. Bieńczyk, Toruń 2024.

– S. Kotler, The Art of the Impossible, New York 2021.

– A. Sikora, Jak wyjść z siebie, Kraków 2026 (w przygotowaniu).

– B. Soderman, Against flow. Video Games and The Flowing Subject, Cambridge-Massachussetts 2021.

Realizacja: Tomasz Kruk