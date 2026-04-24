Basia Kłosińska: sztuka jedzenia i gościnności | Czterdziestolatek | Mateusz Burzyk

Mateusz Burzyk w podcaście „Czterdziestolatek” rozmawia o koniecznych wyborach, nauce akceptowania zmian i odkrywaniu siebie na nowo.

W trzecim odcinku rozmawiam z Basią Kłosińską⁠, restauratorką, współwłaścicielką restauracji Lupo Pasta Fresca⁠ i Baru Wozownia⁠, która istotnie kształtuje warszawską scenę kulinarną.

Mówi się, że restauracja to trudny biznes, ale… ważniejsze od gotowania i organizacji pracy w knajpie jest sztuka gościnności i ucztowania. „Najbardziej lubię te imprezy, które sama organizuję” – mówi Basia. A to dlatego – dodaje – że „po prostu uwielbiam ludzi gościć”. Jak wyćwiczyć doświadczenia smaku? Czym jest dyplomacja kulinarna? Co pozwala zachować w biznesie bliskość i autentyczność?

„Czterdziestolatek” to inspirujące historie i pomysły na życie ludzi, którzy otwierają jego nowe etapy. Rozmawiamy o sztuce dojrzewania, o pracy i pasjach oraz o tym, jak z biegiem czasu zmienia się perspektywa. Do słuchania jeśli czujesz, że jesteś w punkcie zwrotnym swojego życia, boisz się tego, co przyniesie przyszłość albo potrzebujesz impulsu do zmiany.

Spis treści:

(00:03:10) Od PKP do rozkręcania modnej knajpy

(00:11:30) Co jest ważne przy otwarciu restauracji?

(00:17:40) Gotowanie, czyli odpoczynek i wyciszenie

(00:22:00) Jak nauczyć się doświadczenia smaku?

(00:28:26) Zmysły i autentyczność w sztuce kulinarnej

(00:34:00) Smak to język kultury, czyli trochę o dyplomacji kulinarnej

(00:40:18) Bliskość i motywacja w biznesie

(00:50:45) Przestrzenie nieoczywiste i tworzenie modnych miejsc

(01:00:00) Presja czterdziestki?

Realizacja: Tomasz Kruk