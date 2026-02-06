Adrian Wolny: o sztucznej inteligencji i leku na raka | Czterdziestolatek | Mateusz Burzyk

W jakich zadaniach AI może zastąpić człowieka? Jak wykorzystuje się ją w naukach biologicznych i medycynie? Mateusz Burzyk i Adrian Wolny zastanawiają się nad moralnym aspektem swojej pracy, a więc czy przynosi ona komuś pożytek. I oczywiście, jak w każdym odcinku „Czterdziestolatka”, sprawdzają, co pozwala odpocząć od pracy i dobrze funkcjonować.

W drugim odcinku spotkałem się z Adrianem Wolnym, programistą i ekspertem wizji maszynowej, który uzyskał doktorat na prestiżowym Uniwersytecie w Heidelburgu w Niemczech, a następnie kilka lat pracował badawczo w EMBL-u, czyli w najbardziej zaawansowanym laboratorium biologii molekularnej w Europie. Dziś mieszka w Berlinie i jest członkiem grupy szukającej leków na raka dla firmy farmaceutycznej Bayer.

Krótkie wyjaśnienie: w naszej rozmowie stosujemy momentami uproszczenia, np. używając słowa „rak” jako skrótu dla chorób nowotworowych. Nie zawsze jest to ścisłe z punktu widzenia onkologii, ale pozwalało zachować płynność rozmowy.

Spis treści:

(03:10) Czym jest wizja maszynowa?

(05:45) Jak AI wykorzystywana jest w naukach biologicznych?

(09:29) Jakie są możliwe ścieżki rozwoju programisty w dobie AI?

(14:30) Sztuczna inteligencja wykorzystana do rozwoju leków

(20:26) Czy maszyny zastąpią patomorfologów?

(24:23) Jakich leków na raka możemy się spodziewać?

(26:50) Kwestia „ciężaru wiedzy” i wyzwania w komunikowaniu odkryć naukowych

(31:28) Jak sztuczna inteligencja przyspiesza programowanie i w jakich zadaniach możesz zastąpić informatyka lub tłumacza?

(40:31) Ambicja moralna: czy nasza praca przynosi jakieś pożytki innym ludziom?

(42:50) Czy wiek to tylko liczba? Przeszkody i pożytki z życiowego doświadczenia

(47:55) Co pozwala odpocząć od pracy i dobrze funkcjonować?

Dźwięk i realizacja: Tomasz Kruk