Chcę dać moim dzieciom mocne skrzydła

Jako całkiem mała dziewczynka marzyłam o tym, żeby zostać mamusią. Zabawa w dom i rodzinę była moją ulubioną. Lalki, wózki, wyobrażanie sobie, że karmię „dzieci”, chodzę z nimi na spacery, rozmawiam z nimi. I muszę przyznać szczerze, to pragnienie nigdy mnie nie opuściło – kiedy dostałam w ramiona nowo narodzoną córeczkę, poczułam, jak realizuje się to dziecięce marzenie. Naiwne być może, ale naprawdę tak było.

W tym roku minęło 21 lat, od kiedy po raz pierwszy przytuliłam swoje pierwsze dziecko. Potem urodziły się jeszcze moje dwie córki, z których jedna jest dziś nastolatką, a druga ośmiolatką. Można więc powiedzieć, że wciąż doświadczam całego wachlarza radości, smutku, strachu, sukcesów i wszystkiego, co wiąże się z rodzicielstwem. Zaliczyłam już nawet wyfruwanie z gniazda.

I choć nigdy, przenigdy nie startuję do młodych matek z mądrościami na temat tego, który moment jest najtrudniejszy, a kiedy bywa łatwiej, to gdy słyszę takie rozmowy, zaczynam szperać w swojej pamięci i zastanawiać się nad tym, co dla mnie było trudne i na jakim etapie. Czy kiedykolwiek czegoś żałowałam? Czy czasem wyobrażam sobie, jak wyglądałoby moje życie bez dzieci?

Choć dziś, na szczęście i w końcu, dużo mówi się o „macierzyństwie bez lukru”, to mam wrażenie, że i tak bywa ono demonizowane. I żeby nie było – wiem, jak to jest spać w nocy trzy godziny, bo dziecko jest przewlekle chore, i na drugi dzień biec z uśmiechem na twarzy do pracy, wiem, jak to jest przekraczać granice swojego zdrowia, jak to jest się zamartwiać, bo dziecko ma operację. Byłam tam i wciąż tam jestem. Jednocześnie jestem też tu, gdzie mogę uczyć się cierpliwości, gdzie słyszę codziennie „kocham cię, mamo”. Jestem tu, gdzie trzeba znowu uczyć się tabliczki mnożenia, kupować mundur harcerski albo pierwszy bilet na samodzielny przejazd tramwajem przez miasto. Jestem świadkiem pierwszych przyjaźni i pierwszych bolesnych rozczarowań. Czasem mogę wziąć za rękę i coś poradzić, a innym razem zupełnie nie wiem, co powiedzieć. Bywam zainteresowana, a czasem bardzo, bardzo zmęczona i zirytowana. Bywam niemiła, bywam niefajna, ale mogę powiedzieć jedno: kocham i umiem przepraszać.

Czego mnie nauczyły moje dzieci? Przede wszystkim ukształtowały mój charakter: ustawiły wagonik na właściwych torach i nieświadomie pilnują, by się nie wykoleił. To dla nich wstawałam, choć bardzo nie miałam siły. To dla nich jakoś się trzymałam, gdy chciało się płakać. Dla nich chciałam lepszego życia, czystszego powietrza, spokojniejszych dróg i bezpiecznych przygód. Dla nich wciąż się uczę o ptakach, drzewach, innych krajach. Chcę jak najdłużej być na bieżąco, kroczyć z nimi ramię w ramię, jako mama, jako ich przyjaciel.

Jestem krytyczna wobec siebie i pełna wątpliwości. Wiele, być może zbyt wiele, sobie zarzucam, mam do siebie pretensje, a moje wewnętrzne „ja” nieustannie powtarza: „Możesz to zrobić lepiej”. Jednocześnie wiem, jak bardzo się staram i że po prostu chcę dla nich dobrze.

Co chcę im dać jako matka? Mocne skrzydła, by potrafiły odfrunąć i lecieć w długi lot. Silne stopy, żeby były wytrwałe i umiały stać tak długo, jak będzie trzeba, ale i dobry wzrok, który pozwoli im widzieć więcej piękna niż zła. Wykształcenie, bo po latach zrozumiałam, jakie to ważne, by samodzielnie myśleć, by wśród śmieci potrafić znaleźć prawdę, by bazować na faktach i trafnie rozpoznawać autorytety. To dziś wyjątkowo istotne.

Niczego nie żałuję. Bywa trudno, głośno, nerwowo. Jednak na końcu ten bilans zawsze wychodzi dla mnie na plus. W chwilach gdy moja ośmiolatka pyta: „Mamo, masz ochotę na spa?”, ja kładę się na rozłożonym przez nią ręczniczku, przy zapalonych świecach i muzyczce ze starej płyty CD, a ona swoimi małymi rączkami rozmazuje mi na twarzy kolejne toniki, kremy i maseczki – czuję, że właśnie o to zawsze mi chodziło: o bliskość, bezwarunkową wzajemną miłość. O to, że gdy wraca ze szkoły, to mogę wtulić się w nią, wiedząc, że należy do grona najbliższych mi istot na świecie.

Dzieci są dla mnie życiowym kompasem. A im są starsze, tym lepiej im to wychodzi. Lubię słuchać ich prostych rad, bo przecież wydaje się, że dla nich życie jest mniej skomplikowane niż dla dorosłych rozkminiających każdy problem, dzielących włos na czworo.

Moje dzieci to dla mnie dar. Dar, który nauczył mnie pokory i pracowitości. Dzięki nim przestałam być egoistką stawiającą siebie ponad wszystko inne. Bo one obserwują, jak odnosimy się do innych, czy i jak pomagamy, kogo wspieramy, a komu nie dajemy wejść sobie na głowę. Dużo mnie to nauczyło.

Dzięki macierzyństwu zrozumiałam też lepiej własną mamę, doceniłam ją. Pozwoliła mi być sobą, nigdy nie ingerowała w moje wybory, dała mi fruwać po swojemu, choć wiem, że często się o mnie martwiła.

Niezależnie od wszystkich okoliczności, lepszych czy gorszych relacji z dziećmi życzę wszystkim Mamom, by w ich sercach był przede wszystkim spokój.

A szczególnie przytulam te Kobiety, które zwłaszcza w okolicach Dnia Matki potrzebują tego przytulenia – Wy wiecie, że zawsze o Was pamiętam i będę pamiętać.

Tekst ukazał się w papierowym wydaniu Miesięcznika ZNAK pod tytułem „Macierzyństwo”