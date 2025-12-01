Janusz Poniewierski
Janusz Poniewierski, zdj. Michał Lichtański
Janusz Poniewierski grudzień 2025

Cuda, cuda ogłaszają

Jan był człowiekiem mądrym i dobrym. Lubił ludzi. Wierzył w cuda, jakimi są spotkania z drugim, „innym”.

Artykuł z numeru

Ile nas dzieli od szczęścia

Ile nas dzieli od szczęścia

Kiedy słyszę kolędę Dzisiaj w Betlejem, myślę nie tylko o Bożym Narodzeniu, lecz i o żydowskiej Chanuce, również obchodzonej w grudniu. Przypominają mi ją  słowa o cudach ogłaszanych przez cały stworzony wszechświat: aniołów, królów, pasterzy, a nawet bydlęta. Bo oba te święta, choć tak różne, są wielką proklamacją cudu. Dla chrześcijan jest to – mający wymiar wyraźnie metafizyczny („moc truchleje, ogień krzepnie, blask ciemnieje…”) – cud Wcielenia. Dla Żydów: zwycięstwo nad okupantem, odzyskana wolność i niepodległość, ale i bardzo konkretny cud pomnożenia oliwy, potrzebnej do oddania czci Bogu oraz oczyszczenia sprofanowanego sacrum. Jak widać, w obu przypadkach to, co niemożliwe, staje się rzeczywistością.

Cudu potrzebuje dziś Ziemia Izraela i Strefa Gazy. I Zachodni Brzeg…

Myślę tu, rzecz jasna, o cudzie pokoju, trwalszego niż samo „tylko” zawieszenie broni, choć trudno mi nie doceniać tego, co udało się już dokonać prezydentowi Trumpowi.

Kiedyś, w II poł. XX w., dzieło głębokiej – będącej według mnie prawdziwym cudem – zmiany myślenia o drugim („innym”) prowadził w Izraelu o. Bruno Hussar, dominikanin, twórca żydowsko-arabskiej wioski Newe Szalom / Wahat as-Salam („Oaza pokoju”). W projekcie tym chodziło o wspólne życie, o sąsiedztwo, edukację, wykorzenianie nienawiści i rezygnację z fanatyzmu. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Elie Wiesel nazywał to cudem.

Dziś jest o to wszystko o wiele trudniej niż kiedyś…

Z nadzieją (która – wierzę w to – nie musi być wcale „matką głupich”) patrzę na listopadowe rzymskie spotkanie młodzieży z Izraela i Palestyny. Może tak właśnie – poprzez warsztaty edukacyjno-artystyczne, wzajemne wysłuchiwanie swych racji i próbę zrozumienia lęków – możliwy jest pierwszy maleńki krok z ciemności ku światłu.

Powiedział o tym jeden z uczestników tego spotkania (pomijam jego narodowość i religię, bo moim zdaniem jego słowa mają wymiar uniwersalny): „Nie wierzę, że świat zmieni się po tym tygodniu, ale coś zmieniło się we mnie”.

I o to chyba właśnie chodzi. Dostrzegają to nawet tacy polityczni realiści jak była amerykańska sekretarz stanu i kandydatka na prezydenta USA Hillary Clinton: „W rzeczywistości pokój zaczyna się w naszych domach, w społecznościach takich jak Newe Szalom i w naszych sercach. Tego trzeba się nauczyć, a następnie przekazać naszym dzieciom”.

*

Budowniczym tak pojętego pokoju – rodzącego się w ludzkich głowach i sercach – był zmarły 31 października Jan Turnau, dziennikarz, przyjaciel ludzi, uważny czytelnik Ewangelii. Człowiek, który uczył ją rozumieć i zgodnie z nią żyć.

Chcesz przeczytać artykuł do końca?

Zaloguj się, jeden tekst w miesiącu dostępny bezpłatnie.

Zaloguj się

Janusz Poniewierski

Publicysta katolicki, wieloletni redaktor „Znaku”, były prezes Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”.

Janusz Poniewierski

Wobec współczesności

Janusz Poniewierski

Sen

Janusz Poniewierski

Krótka historia Drugiego Soboru Watykańskiego: Szło nowe

Janusz Poniewierski

Niespalone notatki

Janusz Poniewierski

Lekcje słuchania

Janusz Poniewierski

Wierzę w Kościół, mimo wszystko święty

Janusz Poniewierski

Józefa Hennelowa in memoriam

Janusz Poniewierski

Wacław Hryniewicz (1936-2020). Ksiądz, który wierzył w Jezusa

Janusz Poniewierski

Jezuita i franciszkanin

Janusz Poniewierski

W drodze

Janusz Poniewierski

„Nawróćmy się i uwierzmy w Ewangelię”

Janusz Poniewierski

Turowicz na „dziedzińcu pogan”

Janusz Poniewierski

Na rozstajach, Kościół w Polsce A.D. 2011

Janusz Poniewierski

Nowy styl

Janusz Poniewierski

Śmierć korespondenta

Janusz Poniewierski

Odważmy się marzyć

Janusz Poniewierski

Antytraktacik

Janusz Poniewierski

Dwa katolicyzmy

Janusz Poniewierski

„Tu i tam – zawsze wasz”

Janusz Poniewierski

Brunatny odcień katolicyzmu

Janusz Poniewierski

Pamięć

Janusz Poniewierski

Pamięć i nadzieja

Janusz Poniewierski

Zaproszenie na pielgrzymkę

Janusz Poniewierski

Milczenie jak tombak

Janusz Poniewierski

„Nie wycofuj się”

Janusz Poniewierski

Mrok i światełko

Janusz Poniewierski

Był jak skowronek

Janusz Poniewierski

Światła Mesjasza

Janusz Poniewierski

Beatyfikacja i co dalej?

Janusz Poniewierski

Wypominki A.D. 2015

Janusz Poniewierski

Jest nadzieja

Janusz Poniewierski

Jubileusze

Janusz Poniewierski

Pamiętamy

Janusz Poniewierski

Błogosławieni

Janusz Poniewierski

Sobór widziany z Torunia

Janusz Poniewierski

Francja i Polska: Wyzwania dla Kościoła

Janusz Poniewierski

Jego królestwo nie jest z tego świata

Janusz Poniewierski

Długowieczność starych trucizn

Janusz Poniewierski

Papież, który umiał odejść

Janusz Poniewierski

Rewolucja miłosierdzia

Janusz Poniewierski

Zmaganie o uczciwość

Janusz Poniewierski

Gość w dom

Janusz Poniewierski

Dzwoneczek na trwogę

Janusz Poniewierski

Część VIII: Nasi ojcowie (święci) i „starsi bracia”

Janusz Poniewierski

Matka Czacka. Lekcja słuchania

Janusz Poniewierski

Część VII: Świadectwo, nie misja

Janusz Poniewierski

Stary Testament ukryty w Nowym?

Janusz Poniewierski

Ksiądz Mieszek: dowód na dobroć i piękno Boga

Janusz Poniewierski

Krakowski konserwatysta

Janusz Poniewierski

(Nie)Pamięć Kościoła

Janusz Poniewierski

Hołd po 60 latach

Janusz Poniewierski

Usuwanie bielma

Janusz Poniewierski

Znaki czasu

z Wacławem Hryniewiczem OMI rozmawia Dominika Kozłowska, Janusz Poniewierski

Nie trzeba się bać zmiany

Janusz Poniewierski

Śmierć teologa

Janusz Poniewierski

Zgłębiając tajemnicę Kościoła

Janusz Poniewierski

Ziarno księdza Natanka

Janusz Poniewierski

Część VI: Jak lawina

Janusz Poniewierski

Biskup Grabska

Janusz Poniewierski

Nie lękajmy się stanąć w prawdzie

z Bogdanem de Barbaro rozmawia Janusz Poniewierski, Marcin Żyła

Między wzniosłością a wykluczeniem

Janusz Poniewierski

Z nadzieją na odwagę świadectwa

Janusz Poniewierski

Kościół listy pisze 

Janusz Poniewierski

Czy istnieje na to jakieś lekarstwo?

Janusz Poniewierski

Święty Jan Z.

Janusz Poniewierski

Trzy synody

Janusz Poniewierski

Kruszenie systemu

Janusz Poniewierski

Biblia: instrukcja obsługi

Janusz Poniewierski

Zmieni się. W 2014

z ks. Romanem Prackim i ks. Grzegorzem Rysiem rozmawia Michał Bardel, Janusz Poniewierski

Po co nam święci?

Janusz Poniewierski

Jerzy Turowicz: powrót człowieka mądrego

Janusz Poniewierski

Wymiary świadectwa

Marzena Zdanowska, Henryk Woźniakowski, Krystyna Strączek, Józef Puciłowski OP, Janusz Poniewierski, Dominika Kozłowska, Paweł Kozacki OP, Jan Andrzej Kłoczowski, Joanna Barcik

Czy Kościół musi mieć wszystkie odpowiedzi?

Janusz Poniewierski

Dzień gniewu

Janusz Poniewierski

Świat pytań

Janusz Poniewierski

Uczeń Pascala

Janusz Poniewierski

Co wynika z Roku św. Pawła?

Janusz Poniewierski

Powszechny znaczy katolicki. Stulecie urodzin Jerzego Turowicza

Janusz Poniewierski

Majster

Janusz Poniewierski

„To nie są prawdziwi muzułmanie”

Janusz Poniewierski

Kobietę dzielną któż znajdzie…

Janusz Poniewierski

Pokolenie

Janusz Poniewierski

Notatki z życia Kościoła

Janusz Poniewierski

Zakrywanie lustra

Janusz Poniewierski

Antygona à rebours

Janusz Poniewierski

Sekret Księdza Andrzeja

Janusz Poniewierski

Gesty Rejtana

Janusz Poniewierski

„Powiew Ducha”, moc Ewangelii

Janusz Poniewierski

Obywatel Turowicz

Janusz Poniewierski

Palący wstyd

Janusz Poniewierski

Wypominki A.D. 2016

Janusz Poniewierski

Naczelna

Janusz Poniewierski

Don Primo

Janusz Poniewierski

Przesłanie pana Kubika

Janusz Poniewierski

Człowiek z darem widzenia

Janusz Poniewierski

Prorokini Anna

Janusz Poniewierski

Wokół jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski

Janusz Poniewierski

Stańmy wreszcie przed lustrem

Janusz Poniewierski

Błysk w oku

Janusz Poniewierski

Kościół wolny od polityki?

Janusz Poniewierski

Siłaczki, siłacze

Janusz Poniewierski

Teolog powszechny

Janusz Poniewierski

Jagiełło, król gór

Janusz Poniewierski

Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego

Janusz Poniewierski

Nie emigruję. Zostaję

Janusz Poniewierski

Pan Hrabia

Janusz Poniewierski

Poparzeni

Janusz Poniewierski

Dwa bratanki?

z o. Józefem Puciłowskim OP rozmawia Janusz Poniewierski

Nam brakuje jego dynamiki

Janusz Poniewierski

Kościół otwarty, Europa – nie bardzo…

Janusz Poniewierski

Papieża Benedykta XVI poznawanie Kościoła

Janusz Poniewierski

Czy to naprawdę ty?

Janusz Poniewierski

Terapia potrzebna od zaraz

Janusz Poniewierski

Życzenia dla Kościoła

Janusz Poniewierski

Część V: Naprawa świata

Janusz Poniewierski

Kanonizacja jako orędzie dla Kościoła

Janusz Poniewierski

Dwie podróże

Janusz Poniewierski

Godność kocham i rozumiem

Janusz Poniewierski

Religie dla pokoju

Janusz Poniewierski

Nostra aetate – i co dalej?

Janusz Poniewierski

Przeżyjmy to jeszcze raz

Janusz Poniewierski

BYLI niegdyś czy SĄ wybrani na zawsze?

Janusz Poniewierski

Biskupi u progów

Janusz Poniewierski

Subiektywne kalendarium pontyfikatu

Janusz Poniewierski

Ludzie, co wy robicie?!

Janusz Poniewierski

Redaktor – artysta

Janusz Poniewierski

Kryzys

Janusz Poniewierski

Papież i Brytyjczycy

Janusz Poniewierski

Kościół – mój dom? Bezdomność

Janusz Poniewierski

Kościele, zacznij słuchać!

Janusz Poniewierski

Boskie abecadło

Janusz Poniewierski

O możliwości wiary w Kościół i jego świętość

Janusz Poniewierski

Synod

Janusz Poniewierski

Pożegnanie: Biskup Tadeusz

Janusz Poniewierski

Cuda, cuda ogłaszają

Janusz Poniewierski

Z KIK-u wzięty

z bp. Grzegorzem Rysiem i Karolem Tarnowskim rozmawia Łukasz Tischner, Janusz Poniewierski

Im chodziło o miłosierdzie, a nie o sprawiedliwość

z Sebastianem Dudą rozmawia Michał Bardel, Janusz Poniewierski

„Jakby spadła na mnie szafa z książkami”

Janusz Poniewierski

Stoimy na ramionach olbrzymów

Janusz Poniewierski

Część IV: Chrześcijański korzeń antyjudaizmu

Janusz Poniewierski

Papież heretyk i ortodoksi

Janusz Poniewierski

Poeta nie pamięta

Janusz Poniewierski

Sezon bynajmniej nie ogórkowy

Janusz Poniewierski

Rerum novarum czasów globalizacji

Janusz Poniewierski

Człowiek z klasą

Janusz Poniewierski

Ogrody pamięci: Jerzyk

Janusz Poniewierski

„Znak, któremu sprzeciwiać się będą”

Janusz Poniewierski

Notatki z życia Kościoła

Janusz Poniewierski

Ascetyka i problem ze zrozumiałością 

Janusz Poniewierski

Pożegnania

Janusz Poniewierski

Rozmaitości

Janusz Poniewierski

Więcej niż skandal

Janusz Poniewierski

Trzeba wreszcie nad tym zapłakać

Janusz Poniewierski

Księga mądrości (Recenzja książki Biblia. Wielkie opowieści Starego Testamentu Frédérica Boyera i Serge’a Blocha)

Janusz Poniewierski

Logika Boga

Janusz Poniewierski

Czekanie na biografa

Janusz Poniewierski

Luterański „sobór” w Krakowie

Janusz Poniewierski

In vitro, godność i polityka

Janusz Poniewierski

Poniewierski o Krzeczkowskim: Zabawa w ciuciubabkę

z Bratem Morisem rozmawia Janusz Poniewierski

Kocham Kościół – ze wzgędu na Jezusa

Janusz Poniewierski

Czytajmy ks. Kracika

Janusz Poniewierski

Kiedy pościcie

Janusz Poniewierski

Jean V. i kwestia władzy

Janusz Poniewierski

Cichociemny

Janusz Poniewierski

Kościół i statystyka

Janusz Poniewierski

Pielgrzymka i pokuta

Janusz Poniewierski

Cyryl i jego metody

Janusz Poniewierski

Kościół, nacjonalizm i… co dalej?

Janusz Poniewierski

Ciągle w podziemiu

Janusz Poniewierski

Wielka pustka

Janusz Poniewierski

Przez okulary ideologii

Janusz Poniewierski

Nowe prezydium na nowe czasy

Janusz Poniewierski

Listopad 2021. Pamiętam o dzieciach z Michałowa

Janusz Poniewierski

Umywanie rąk

Janusz Poniewierski

Ekumenizm – Kościół – lefebryzm

Janusz Poniewierski

Toksyczny związek

Janusz Poniewierski

Notatki z końca 2009 roku

Janusz Poniewierski

Ksiądz M.M.

Janusz Poniewierski

Miejsce

Janusz Poniewierski

Pragniemy stanąć po stronie słabych

Janusz Poniewierski

W drodze do pojednania

Janusz Poniewierski

Samarytanie

Janusz Poniewierski

Byliśmy szczęściarzami

Janusz Poniewierski

Nowy pontyfikat, stare wyzwania

Janusz Poniewierski

Bibliofil

Janusz Poniewierski

Myśliciel z wnętrza poetyckich metafor

Janusz Poniewierski

Kalendarz i religia

z abp. Henrykiem Muszyńskim rozmawia Dominika Kozłowska, Janusz Poniewierski

„Wiara w Jezusa nas dzieli, wiara Jezusa nas łączy”

Janusz Poniewierski

Odcienie wolności

Janusz Poniewierski

Papież i jego krytyka

Janusz Poniewierski

Ogrody pamięci. Porównywano go do Żeromskiego

Janusz Poniewierski

Nowy Rok Drzew

Janusz Poniewierski

Jeden krok

Janusz Poniewierski

Kamień, który łączy. 70. rocznica śmierci Edyty Stein

Janusz Poniewierski

Halo, pasterze – tu owca

Janusz Poniewierski

Szkic do teologii dramatu

Janusz Poniewierski

„Ogon” zaproszony na synod biskupów?

Janusz Poniewierski

Jaśmin

Janusz Poniewierski

Otwarcie nowej ery

Janusz Poniewierski

W cieniu olbrzyma

Janusz Poniewierski

Żydowskie Zielone Światki

Janusz Poniewierski

Dzisiejsze pytania, wczorajsze odpowiedzi

Bartłomiej Dobroczyński, Karol Tarnowski, Piotr Sikora, Justyna Siemienowicz, Janusz Poniewierski, Krzysztof Mech

Obrazy Boga

Janusz Poniewierski

Mały Brat

Janusz Poniewierski

Dobry duch

Janusz Poniewierski

Miłosierdzie Boże starsze niż chrześcijaństwo

Janusz Poniewierski

Wiara szukająca zrozumienia

Janusz Poniewierski

Cietrzew i ziarenka złota

Janusz Poniewierski

Polak, chrześcijanin, Europejczyk

Janusz Poniewierski

Izrael: drzewo oliwne

Janusz Poniewierski

Papieże: Jan, Jan Paweł, Benedykt

Janusz Poniewierski

Kościół w potrzebie

Janusz Poniewierski

Część IX: Ziemia naprawdę obiecana

Janusz Poniewierski

Szalone święto

Janusz Poniewierski

Niezastąpiona

z Prof. Jackiem Woźniakowskim rozmawia Janusz Poniewierski, Stefan Wilkanowicz, Michał Bardel

Przygoda z „Tygodnikiem”

Janusz Poniewierski

Apel do śpiących