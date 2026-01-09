Anna Alboth, Lenije Umerowa

Kubek z Bakczysaraju

Wymazywanie odrębności Tatarów krymskich nie dzieje się z dnia na dzień, spektakularnie. Zazwyczaj jest to formularz do wypełnienia, konieczność uznania rosyjskiego prawa, ponowna rejestracja lokalnej organizacji, po której nie przypomina już ona samej siebie