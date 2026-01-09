Kubek z Bakczysaraju
Wymazywanie odrębności Tatarów krymskich nie dzieje się z dnia na dzień, spektakularnie. Zazwyczaj jest to formularz do wypełnienia, konieczność uznania rosyjskiego prawa, ponowna rejestracja lokalnej organizacji, po której nie przypomina już ona samej siebie
Lenije Umerowa
Ukraińska i krymskotatarska obrończyni praw człowieka, dziennikarka i była więźniarka polityczna. Działa na rzecz ukraińskich cywilów w niewoli rosyjskiej oraz walczy o sprawiedliwość i integralność terytorialną Ukrainy