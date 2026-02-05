„Wygraj zaproszenie na festiwal Opera Rara” [regulamin]

REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj zaproszenie na festiwal Opera Rara”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu i administratorem danych osobowych zbieranych w Konkursie jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki nr 37, KRS 0000064794, zwana dalej „ Organizatorem” .

Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Newslettera Miesięcznika ZNAK

Konkurs organizowany jest w celu promocji działalności wydawniczej Organizatora.

2. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs jest otwarty dla osób fizycznych z wyłączeniem pracowników oraz osób pozostających w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem, do którego stosuje się przepisy o zleceniu.

Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby zapisane do Newslettera Miesięcznika ZNAK.

Uczestnik Konkursu, który ukończył 13 lat, ale nie jest jeszcze pełnoletni, może brać udział w Konkursie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (m.in. rodzica lub opiekuna) na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane przeprowadzeniem Konkursu. Zgoda ta zawarta jest w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. ZADANIE KONKURSOWE

Aby wziąć udział w Konkursie, każdy Uczestnik powinien wykonać Zadanie konkursowe polegające na: wskazaniu ulubionego tekstu w opublikowanego w Miesięczniku w 2025 roku wraz z krótkim uzasadnieniem oraz wskazaniem spektaklu, na który Uczestnik chciałaby otrzymać zaproszenie.

Zadanie konkursowe można zgłaszać w okresie od dnia 4 lutego do 6 lutego 2026 roku do godz. 15:00 , odpowiadając na newsletter z zadaniem konkursowym wysłany przez Organizatora 4 lutego 2026.

Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno Zadanie konkursowe.

Zadania konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie biorą udziału w Konkursie.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 7 lutego 2026 roku

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury wyłonione przez Organizatora.

Jury przy ocenie Zadania konkursowego będzie brało pod uwagę: oryginalność w podejściu do zadania oraz kolejność wysłania zgłoszenia.

Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone przez bezpośredni kontakt z nagrodzonymi Uczestnikami Konkursu przez wiadomość mailową.

Nagrodzone osoby prześlą Organizatorowi wypełniony formularz dla zwycięzcy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Niewysłanie formularza lub wysłanie formularza nieuzupełnionego w całości uniemożliwia Organizatorowi wysyłkę nagrody. Jeśli Organizator nie otrzyma skanu/fotografii formularza lub będzie on zawierać braki, Organizator może przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi.

5. NAGRODY

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród: 4 podwójnych zaproszeń na wybrane spektakle w ramach Festiwalu Opera Rara, po jednym zaproszeniu dla każdej wyróżnionej osoby. Wartość nagrody (jednego podwójnego zaproszenia) to 100 zł netto.

Poza nagrodami rzeczowymi Organizator przyzna nagrodzonym Uczestnikom nagrodę pieniężną, którą odprowadzi w poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygrania nagrody przez Uczestnika. Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie Uczestnikowi i wynosi: 14 zł.

Nagrody zostaną przesłane Uczestnikom drogą poczty elektronicznej.

W razie nieodebrania nagrody przez nagrodzonego Uczestnika jury konkursowe może przyznać tę nagrodę innemu Uczestnikowi spełniającego warunki niniejszego Regulaminu.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Uczestników będą przetwarzane w celach: 1) przeprowadzenia Konkursu, w tym przyjmowania zgłoszeń, rozstrzygnięcia Konkursu i ogłoszenia wyników w sposób określony w regulaminie, wydania nagród i rozpatrywania reklamacji; 2) dochodzenia roszczeń lub obrony praw administratora.

Podstawą przetwarzania dla celu określonego w pkt. 1) jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego a w przypadku osób pełnoletnich prawnie uzasadniony interes administratora w postaci wykonania swoich zobowiązań wynikających z organizacji konkursu. Podstawą przetwarzania dla celu określonego w pkt. 2) jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ochrony swoich praw.

Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom działającym na zlecenie administratora: w zakresie usług księgowych, usług agencji marketingowych, usług kurierskich/pocztowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 1) 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu (dane osobowe Uczestników); 2) przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu lub przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z wydania nagrody (w zależności, które zdarzenie nastąpi później) , przy czym po zakończeniu Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw (dane osobowe nagrodzonych Uczestników).

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczestnikom przysługuje sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Uczestnik może realizować swoje prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@znak.com.pl .

Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przekazanie zwycięzcom nagród i realizację obowiązków podatkowych.

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: iodo@znak.com.pl

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy z Uczestników może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w konkursie. W razie rezygnacji w konkursie Uczestnika nagrodzonego jury konkursowe może przyznać tę nagrodę innemu uczestnikowi spełniającego warunki niniejszego regulaminu.

Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Organizator odpowie na reklamację w ciągu 7 dni dnia otrzymania reklamacji.

Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika, który wykonując zadania konkursowe narusza prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, wpływa w sposób nieuczciwy na wynik Konkursu albo postępuje w sposób sprzeczny z regulaminem.

Jeśli liczba zgłoszeń do konkursu będzie równa lub mniejsza od liczby nagród, to Organizator może przedłużyć termin nadsyłania Zadań konkursowych nie dłużej jednak niż o pierwotny okres nadsyłania Zadań konkursowych.

Załącznik nr 1

FORMULARZ DLA ZWYCIĘZCY KONKURSU

„Wygraj bilet na festiwal Opera Rara”

Dane zwycięzcy:

Imię i nazwisko:

Adres e-mail (w celu dostarczenia nagrody):

Telefon (w celu dostarczenia nagrody):

Dane rodzica lub opiekuna prawnego*:

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………

Jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat oświadczenie poniżej podpisuje rodzic lub opiekun prawny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie przedstawionym w Regulaminie lub w informacji z załącznika.

_______________________________

podpis

* nie dotyczy w przypadku osoby, która ukończyła 18 lat.

Załącznik do formularza: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. (KRS 0000064794), adres: ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków. Zgłaszanie wniosków związanych z danymi osobowymi odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@znak.com.pl.

CELE PRZETWARZANIA

Dane Uczestników będą przetwarzane w celach:

1) przeprowadzenia Konkursu, w tym przyjmowania zgłoszeń, rozstrzygnięcia Konkursu i ogłoszenia wyników w sposób określony w regulaminie, wydania nagród i rozpatrywania reklamacji,

2) dochodzenia roszczeń lub obrony praw administratora

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą przetwarzania dla celu określonego w pkt. 1) jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego a w przypadku osób pełnoletnich prawnie uzasadniony interes administratora w postaci wykonania swoich zobowiązań wynikających z organizacji konkursu.

Podstawą przetwarzania dla celu określonego w pkt. 2) jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ochrony swoich praw.

Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie i jest to równoznaczne z wycofaniem zgłoszenia konkursowego.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom działającym na zlecenie administratora: w zakresie usług księgowych, usług agencji marketingowych, usług kurierskich/pocztowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1) 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu (dane osobowe Uczestników);

2) przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu lub przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z wydania nagrody (w zależności które zdarzenie nastąpi później), przy czym po zakończeniu Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw (dane osobowe nagrodzonych Uczestników).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 („RODO”). W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczestnikom przysługuje sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

INFORMACJA DODATKOWA

1) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2) Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przekazanie zwycięzcom nagród.

3) Z osobą odpowiedzialną za nadzorowanie procedur związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail iodo@znak.com.pl