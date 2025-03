Do zobaczenia na Poznańskich Tragach Książki

Już dzisiaj zaczyna się największa w Polsce impreza poświęcona miłośnikom literatury. Poznańskie Targi Książki to ponad 200 autorów i autorek, których spotkać można będzie podczas setek spotkań literackich odbywających się na 13 scenach i w 6 pawilonach. To doskonała okazja, aby porozmawiać z ulubionymi pisarzami, zdobyć autografy i odkryć nowe książki. Organizatorzy przygotowali bogaty program, w którym znaleźć można m.in. spotkanie z gościem specjalnym Remigiuszem Mrozem.

Wśród wystawców znajduje się także Wydawnictwo ZNAK, które przygotowało wyjątkowe propozycje literackie. Poszukując nowych tytułów do swojej kolekcji, warto zajrzeć właśnie na stoisko ZNAKu.

Miesięcznik przygotował coś wyjątkowego dla wszystkich fanów bestsellerowej książki The New Yorker. Biografia pisma, które zmieniło Amerykę. W niedzielę (9 marca) o 12:00 odbędzie się rozmowa z Michałem Choińskim, którą poprowadzi Joanna B. Bednarek. Będzie o The New Yorkerze, o Ameryce i o tym, czego polskie media mogą się od najlepszego tygodnika na świecie nauczyć. Po panelu, o 13:30 można będzie porozmawiać z autorem i zdobyć jego autograf w strefie Wydawnictwa ZNAK.

Bilety na wydarzenie znaleźć można na stronie Targów.