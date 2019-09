Elegancki neon RYBY pochodzi z lat 70. W ramach długofalowego procesu neonizacji Łodzi zaprojektowali go łódzcy artyści Ryszard Macharowski i Roman Szybilski (w latach 70. i 80. wymalowali też w mieście sporo wielkoformatowych murali). Sklep działa do tej pory, ma grono stałych klientów, a dostawa świeżych ryb przychodzi tu od poniedziałku do piątku. Neon został w maju 2016 r. odrestaurowany – dekoracyjne minuskuły o dużym kontraście znów zaświeciły. Tak jak dawne neony mają w zwyczaju: nie krzyczą – zwięźle informują o asortymencie. Choć na witrynie z tą starą szkołą reklamy spotyka się też przywodzące na myśl lata 90. logo RYBEX, dodaje to jednak sklepowi uroku i autentyczności. Przetrwał PRL, przetrwał szalony kapitalizm lat 90. i trwa do dziś. Wciąż mimochodem nas inspiruje. Raz do wydania książki Sklepy, w której opowiadaliśmy dzieciom o coraz rzadziej dziś spotykanych jednobranżowych sklepach. Innym razem do zaprojektowania fontu MIASTO, nawiązującego do liternictwa dawnych miejskich szyldów. A nieraz po prostu do zakupu szprotek.