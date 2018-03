W księgarni: Książka dla Ciebie

W rankingu księgarń z dostępem do morza wygrywa sopocka Książka dla Ciebie.

Niełatwo ją znaleźć. Choć mieści się przy jednym z najpopularniejszych deptaków w Polsce, przy Monciaku, czyli przy drodze prowadzącej na Molo, to by trafić bezpośrednio do księgarni, trzeba rozpracować gęstwinę korytarzy w tzw. Krzywym Domku. Ale wszystkich tych, którzy podejmą wysiłek, czeka spora nagroda.

Na niewielkiej przestrzeni na półkach, stołach, a nawet fotelach – wszędzie – znajdują się książki. Prowadzący księgarnie: Bartłomiej Śliwiński i Wioleta Drzeżdżon, chyba przeczytali je wszystkie! I zawsze bardzo chętnie doradzą. Mało tego. Poza wyselekcjonowanymi tytułami znaleźć można w Książce dla Ciebie także płyty z muzyką.

Z ogromnym sentymentem myślę o swojej wizycie w ich księgarni, a mój smutek i tęsknotę wzmacniają zdjęcia z ich firmowego profilu na Facebooku. Zamieszczają oni bowiem od czasu do czasu fotografie, na których widać piasek i morze. Myślę sobie wtedy: „Plaża i książki – tak właśnie trzeba żyć” – i po cichu składam obietnicę, że gdy zrobi się odrobinę cieplej, znowu do nich zajrzę.

Książka dla Ciebie

Jana Jerzego Haffnera 6 8

1-717 Sopot

