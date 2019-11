Robi to w epoce, kiedy pierwsze z tych słów zamieniane bywa w swoje przeciwieństwo, a drugie wciąż jest zbrukane pamięcią o tych, co to słowo ukradli, o komunistach, dla których socjaliści, ludzie lewicy, ale niepodległościowej, partii spółdzielczości – a nie zarządzania przez państwo – byli wrogami. Ludzie PPS-u to wzory patriotyzmu – pełni odwagi, nie tylko z bronią w ręku, ale odwagi cywilnej, głoszenia swoich przekonań w obliczu konformizmu i przemocy fizycznej.

Cohn jako młody chłopak – i już socjalista – bronił Polski przed Sowietami w roku 1920. Później zasłużył się jako działacz Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Był adwokatem, bronił także w sprawach politycznych w erze sanacji, kiedy po zamachu majowym obóz rządowy próbował omijać konstytucję, a kult przywódcy sprawiał, że unieważniano wybory.

Cohn walczył także w 1939 r., całą wojnę spędził w obozie jenieckim. Odbudowywał PPS, jednak został aresztowany i skazany jak wielu innych socjalistów. Po więzieniu zaangażował się w działalność opozycyjną, walcząc w obronie niezależności sądów – w czasie kiedy (komunistyczny) minister sprawiedliwości za swój główny cel uważał podległość sądów władzy wykonawczej. Zwieńczeniem jego działalności było zaś współtworzenie na kilka lat przed śmiercią Komitetu Obrony Robotników.

Przemysław Prekiel

Ludwik Cohn. Od PPS po KOR

Wydawnictwo Kto Jest Kim, Warszawa 2019, s. 282