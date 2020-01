Lista jest drugim wydanym dziennikiem kuratorki, jednak pisanym dużo wcześniej od Berlińskiej depresji (2018). Te pozycje mają wiele wspólnego: w obu wypadkach jest to relacja ze świata sztuki, ironiczny opis polskiego życia kulturalnego, opowieść o niełatwym funkcjonowaniu w nim, narracja przeplatana z refleksjami o starzeniu się, życiu w Warszawie oraz życiu w ogóle. I jeśli późniejszy pamiętnik berliński jest przykładem niemożliwości odcięcia się od wydarzeń w kraju, to Lista, napisana z perspektywy bezpośredniej uczestniczki (autorka znajduje swoje nazwisko wśród ubeków i kapusiów), stanowi raczej studium zachowań społecznych, zdystansowany opis reakcji na sensację. Zakłócając codzienność Rottenberg, tytułowa lista staje się powodem do sporządzania zapisków, lecz nie podporządkowuje sobie życia kuratorki. Z ciekawością obserwuje ona reakcję społeczeństwa i skandal, będący skutkiem nieujawnienia w odpowiednim czasie teczek po zmianie systemu. Rottenberg sarkastycznie komentuje współczesność, odtwarza momenty skłócenia (ujawniona lista) i pojednania (śmierć papieża), a również ukazuje stosunek Polaków do przeszłości. Lista niczym wirus krąży nad krajem, ale dziennik jest tylko częściowo z nią związany. Sięga nieco dalej: pojawia się w nim sporo wspomnień z czasów PRL, sytuacja Zachęty oraz opisy obecnej sytuacji w Polsce.

Anda Rottenberg

Lista. Dziennik 2005

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2019, s. 192