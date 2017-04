Czy najstarsze zapisy to papirusowe zwoje? Jak wyglądały książki przed erą Gutenberga? Czy papier naprawdę wynaleźli Chińczycy? Jak konserwować pergamin? Co to jest książka środkowoeuropejska ( amoxtli )? A jak wyglądają najstarsze alfabety?

Słowem – Książka Keitha Houstona – to wszystko, czego o książkach, piśmie, zecerach, średniowiecznych skrybach czy chemii na usługach druku dowiedzieć się można, zebrane na kilkuset stronach między twardymi okładkami. Książka do czytania, oglądania, wąchania i dotykania. A także wymarzony prezent (wykonany z najwyższą dbałością przez autora, wydawnictwo Karakter i tłumacza – Pawła Lipszyca), jaki sprawić można każdemu miłośnikowi książek.

Houston w niepozbawiony humoru sposób wybiera najbardziej fascynujące momenty tysiącletniej historii książki i sprawia, że ze zdumieniem odkrywamy, iż wyjątkowy wynalazek druku wcale nie należał do odosobnionych, a cała historia piśmiennictwa ma takich przełomowych wydarzeń znacznie więcej. Poznajemy też wiele innych wcieleń, jakie od najstarszych czasów przybierała książka – od pergaminu i papirusu po cyfrowe kopie i digitalizacje najstarszych dokumentów. A do tego jest to napisane z imponującą erudycją i niemniejszą pasją w formie anegdotycznych, fenomenalnych historii. Setki precyzyjnych pytań i satysfakcjonujących, ciekawych odpowiedzi o tym – jak pisze Houston – „najpotężniejszym przedmiocie naszych czasów”. W wędrówce od egipskich hieroglifów i pojedynczych glinianych tabliczek do twardych okładek zbierających ponumerowane strony i znaków pojawiających się na wyświetlaczach e-czytników odzwierciedla się historia cywilizacji. Dzieje kształtowane przez książkę.

Keith Houston

Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski

tłum. Paweł Lipszyc, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017, s. 464