Mów do mnie krótko

Już po raz trzeci twórcy i twórczynie wrocławskiego przedsięwzięcia oddają do rąk czytelników i czytelniczek antologię Opowiadanie, zawierającą „małe prozy” autorów z różnych stron świata, którzy gościli na festiwalu.

Opowiadanie wychodzi daleko poza literacki dodatek, jest festiwalowym czasopismem, którego nie można czytać wyłącznie jako prezentacji różnych tekstów, to raczej relacja, komentarz (także pozaliteracki) do procesu kreowania „małych rzeczywistości”. Twórcami tomu nie są bowiem tylko autorzy i autorki, których opowiadania znalazły się w antologii, dostrzeżeni zostali także tłumacze (np. świetny przekład Rachunków Clare Wigfall autorstwa Marcina Wróbla!) oraz artyści wizualni: ilustratorzy, projektanci graficzni, liternicy, którzy krok po kroku urządzali językowy świat.

A jest to kraina oszczędnych słów, krótkich, trafnych sformułowań, pozbawiona blichtru i maniery – opowiadania trafiają w sedno opowieści, wypowiedzi rzeczywiście znaczą. Antologia prezentowanych tekstów to także wielogłosowa narracja o samotności, poszukiwaniu zrozumienia i łaknieniu bliskości. Zaproszonym na łamy autorom i autorkom (m.in. Nataszy Goerke, Alainowi Mabanckou, Andrzejowi Sosnowskiemu, Ołeksijowi Czupie, Petrze Soukupovej) udało się wykreować świat bohaterów i bohaterek, którzy mogliby rzeczywiście harmonijnie zamieszkiwać tę samą kamienicę (do której pięknie porównała antologię w przedmowie Agnieszka Wolny-Hamkało), spoglądając jednak przez okna w zupełnie różnych kierunkach, nie rzucając słów na wiatr.

Opowiadanie

red. Agnieszka Wolny-Hamkało

Międzynarodowy Festiwal Opowiadania,

Towarzystwo Aktywnej Komunikacji,

Wrocław 2016, s. 304