Karol Modzelewski (1937–2019)

Choć w miesięczniku nie mieliśmy okazji, by często drukować jego teksty, to stawiane przez niego diagnozy i pisane książki (od Listu otwartego do partii po Zajeździmy kobyłę historii) stanowiły dla nas dowód jego przenikliwości i ważny punkt odniesienia w postrzeganiu rzeczywistości.

Cieszymy się, że ustanowiona przez Znak i Hestię Nagroda im. ks. Józefa Tischnera zdobi jego dorobek obok takich wyróżnień jak Nagroda Nike, Medal Świętego Jerzego czy oczywiście Order Orła Białego.

Dziękujemy za postawę, która dodawała odwagi, przywracała wiarę w przyzwoitość i siłę płynącą z autentycznie przeżywanych idei.