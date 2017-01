Czyje jest nasze życie i kto o nim decyduje?

Bartłomiej Dobroczyński: Zmarły niedawno węgierski laureat literackiej Nagrody Nobla Imre Kertész wyraził kiedyś paradoksalną, a przy tym głęboką myśl, że kochamy naszych rodziców, bo dali nam życie, nienawidzimy ich, bo skazali nas na śmierć. Owa myśl „kołatała” mi się po głowie w czasie, kiedy zupełnie przypadkowo natrafiłem na film Decydując się na śmierć Terry’ego Pratchetta z 2010 r., detalicznie dokumentujący sytuację, w której chory na stwardnienie zanikowe boczne (ALS) brytyjski milioner Peter Smedley po przejściu odpowiednich procedur, w szwajcarskiej siedzibie organizacji Dignitas, przed kamerami BBC, „na żywo” wypija śmiertelną dawkę nembutalu. Film poruszył mnie – mówiąc eufemistycznie – i skłonił do refleksji. Otworzył wręcz egzystencjalną puszkę Pandory, z której wypełzło całe mnóstwo niepokojących „myślokształtów”. Przy czym w centrum wcale nie znalazła się oczywista ,wydawałoby się, kwestia oceny eutanazji, tylko inne, wprawdzie powiązane z nią, ale jednak odmienne sprawy. Na czoło wybił się wątek sygnalizujący myśl Kertésza – nazwałbym go gnostyckim. Chodzi o to, że na co dzień rzadko mamy okazję bezpośredniego doświadczenia życia jako swoistego „schwytania w pułapkę”, jako sytuacji, w której znaleźliśmy się niejako bez własnego udziału, przymusowo, a więc bez zgody i woli. Codzienne czynności, czy to przyziemne, czy nawet wzniosłe, „przykrywają” ten kafkowski aspekt naszego życia. Nasze umysły pochłonięte walką o byt, „służbą ludzkości”, ale też uczestnictwem w „targowisku próżności” zamierają w oszołomieniu i nie dostrzegają dzięki temu, że „coś jest nie tak”. Ten film zaś niesłychanie mocno punktuje pewien paradoks: być może eutanazja zdaje się stanowić jakieś rozwiązanie w bardzo trudnych sytuacjach – ALS jest taką sytuacją niewątpliwie (choć czytałem niedawno, że w Belgii pewna kobieta dostała zgodę na eutanazję z powodu tinnitusu, czyli szumów usznych). Nie zmienia to jednak faktu, że jest to nadal możliwość, która tylko podkreśla nasze zniewolenie, naszą nieuprzywilejowaną, podrzędną sytuację. Co ciekawe, wątek ten jest dość chętnie eksploatowany w popkulturze, od, nie przymierzając, Matrixu czy Truman Show, aż po „jeszcze ciepły” Westworld. I bohaterowie tych filmów, podobnie jak Bazylides, Walentyn czy Mani niemal 2 tys. lat temu, doznają iluminacji: tylko wydaje się wam, że wszystko jest w porządku, lecz tak naprawdę zostaliśmy schwytani przez potężne siły, które trzymają nas w niewoli, wykorzystują, zwodzą i oszukują.

Olga Drenda: Mamy tu cały splot bardzo ważnych pytań. Czy należymy do samych siebie albo czy nasze ciała to nasza własność? Z liberalnego punktu widzenia ty sam i twoje ciało to najbardziej podstawowe dobro, które posiadasz, coś, do czego masz prawo tylko ty. Ale oczywiście kiedy przeskoczymy tę najbardziej odruchową odpowiedź, zobaczymy, że w rzeczywistości jesteśmy, tak jak mówisz, uwikłani w rozbudowaną sieć zależności. Tu zbliżamy się do zjawiska, które Michel Foucault nazwał biowładzą, czyli systemem norm regulujących to, co się dzieje z naszymi ciałami. Pytań jest oczywiście więcej: na ile dysponujemy własnym życiem? Czy mamy prawo powstrzymywać samobójcę? A nawet: czy nieprzeszkodzenie mu w jego zamiarach można uznać za pomoc? Są przecież na świecie kraje, w których samobójstwo jest dosłownie nielegalne, i choć oczywiście trudno wyciągnąć konsekwencje prawne pośmiertnie, to mogą one dotknąć człowieka w przypadku nieudanej próby odebrania sobie życia, ewentualnie – jego bliskich.

Tak dzieje się w Korei Północnej, która dba o to, żeby z reżimu nie dało się bezkarnie uciec nawet na tamten świat.

A jak wygląda sprawa z dobrowolnością amputacji? Czy czyn Amandy Feilding, która zasłynęła wykonaniem na sobie samej trepanacji czaszki, mieści się w Twoim pojmowaniu autonomii? Dlaczego nikt nie oburza się przebiciem sobie ucha, a dziura w głowie jest sprawą dyskusyjną? Albo fakt, że w Polsce mężczyzna może legalnie się ubezpłodnić, a w przypadku kobiety prawo tego nie przewiduje. Tych zagadnień jest bardzo wiele. Jeżeli spojrzymy na historię, to zauważymy ciekawy paradoks: starożytność, zwłaszcza w Grecji, przejawiała bardziej wyrozumiały stosunek wobec eutanazji (to słowo w grece oznacza w końcu dobrą śmierć), ale za to już w Rzymie o twoim życiu i ciele decydował pater familias, autonomia była więc mocno zawężona.

