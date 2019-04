Czy istnieje życie po seksie? „Serotonina”, czyli cicha apokalipsa zombie

Nie da się ukryć, że koniec jest blisko, ale jeszcze nie całkiem, jeszcze nie nadszedł (…). Tak oto umierają cywilizacje, bez trosk, niebezpieczeństw i dramatów, przy niewielkim przelewie krwi, cywilizacje umierają z nudów, ze znużenia samymi sobą, co socjaldemokracja miała mi do zaoferowania, oczywiście nic, jedynie trwałość nieobecności i wezwanie do zapomnienia.

Michel Houellebecq, Serotonina

Tematem tej książki jest śmierć, chyba ta najgorsza, jaka może się nam przydarzyć: śmierć jeszcze za życia, które powoli ustaje, wygasa, a my stajemy się kronikarzami własnego umierania. Obraz ten stoi w sprzeczności ze słynnym argumentem Epikura, na którym opiera się jego system eudajmonii. Głosi on bowiem, że „kiedy my jesteśmy, śmierci nie ma – a kiedy jest śmierć, nie ma nas”, więc nie ma czym się przejmować: trzeba łapczywie rozkoszować się każdym dniem, a potem wydarza się niewiadome, czyli nagły i niezrozumiały skok w noc. U filozoficznie oczytanego Houellebecqa jest i Epikur, którego autorski porte-parole bez zbytnich ceregieli z polityczną poprawnością nazywa „greckim wsiowym pedałem”, ale znacznie bliższy okazuje się mu Martin Heidegger. Nie tylko dlatego, że w swojej konstrukcji „bycia-ku-śmierci” uczynił on życie ludzkie cieniem własnego końca, ale także – i to wcale nie mniej ważny powód – że zrównał on technologię Zagłady, która umożliwiła zabicie milionów żydowskich istnień w rekordowo krótkim czasie, z masową produkcją „zwierzęcego trupa”, w jaką, jego nieskromnym zdaniem, zamieniło się nowoczesne rolnictwo.

Żywy trup

Bohater ostatniej powieści Michela Houellebecqa pt. Serotonina jest „żywym trupem” w Heideggerowskim sensie tego słowa, ale również byłym pracownikiem Ministerstwa Rolnictwa, gdzie bezskutecznie usiłował ocalić resztki francuskiej kultury agrarnej, w tym zwłaszcza tradycyjne zasady hodowli krów rasy normandzkiej, których mleko – naturalne, niepasteryzowane i wydojone czułą ludzką ręką – odpowiada za jedyny w swoim rodzaju smak trzech rodzajów lokalnego sera: camemberta, livarota i pontl’évêque’a („kolejne wysyłki tychże Putinowi też nie przyniosły większego efektu”). W całej tej książce tchnącej rozczarowaną mizantropią pojawia się tylko jeden prawdziwie liryczny opis i dotyczy on właśnie tych szlachetnych zwierząt, co od razu przywodzi na myśl zachwyt Nietzschego z Niewczesnych rozważań nad „prostym bytem” krowy na łące: „Trudno byłoby sobie wyobrazić hasającą krowę rasy normandzkiej, sama myśl o tym świadczyłaby o jakimś braku szacunku, moim zdaniem jakiekolwiek przyśpieszenie kroku byłoby w ich przypadku możliwe tylko w sytuacji zagrożenia życia. Rozłożyste i majestatyczne krowy rasy normandzkiej po prostu były i to zdawało im się wystarczać”.

Umieranie Florent-Claude’a jest tu zatem częścią większego procesu – zagłady całego świata douce France ginącego pod ciosami bezdusznej nowoczesności, którą zaludnia nowy paskudny gatunek człowieka, wywieszczony przez Maksa Webera: „specjaliści bez ducha” (do których zalicza się częściowo sam bohater, otwarcie przyznając się, że „miał i zdradził swoje ideały”) oraz „hedoniści bez serca” (tu zwłaszcza znacznie młodsza japońska dziewczyna protagonisty, Yuzu, wielbicielka libertyńskich gang-bangów). Ci, być może, przeżyją – reszta jednak, pragnąca i ducha, i serca, pójdzie wkrótce pod nóż: jak ostatnia krowia przedstawicielka rasy normandzkiej albo nikomu niepotrzebny kogutek na przemysłowej fermie niosek. Zwłaszcza ten ostatni obraz prześladuje bohatera w jego późnym wcieleniu „ostatniego romantyka”, który „umiera ze smutku”, wyprawiając końcowy „mini-ceremoniał pożegnania z własnym libido”, wykluczony z życia i porzucony na śmietniku zbędnych istnień. Nic nie tłumaczy jego dalszego życia: nie ma ani pragnienia, ani racji, by być: „(…) ja nie byłem, nigdy nie byłem niczym innym jak pozbawioną charakteru szmatą, miałem już czterdzieści sześć lat, nigdy nie potrafiłem kontrolować własnego życia i w skrócie wyglądało na to, że druga połowa mojej egzystencji będzie na wzór i podobieństwo pierwszej bolesną i rozwlekłą zapaścią. (…) zachodni mężczyzna w kwiecie wieku, bez większych trosk finansowych przez najbliższe kilka lat, bez bliskich czy przyjaciół, pozbawiony zarówno osobistych planów, jak i rzeczywistych zainteresowań, głęboko rozczarowany dotychczasowym życiem zawodowym, mający za sobą sporo różnych doświadczeń na polu uczuciowym, których jedynym punktem wspólnym był fakt, że się skończyły – w sumie pozbawiony jakiejkolwiek racji życia i racji śmierci. (…) czy w ogóle mogłem być szczęśliwy? To jedno z tych pytań, których moich zdaniem lepiej unikać”.

Nie on jednak jest odpowiedzialny za ten całkowity zanik witalności, „letargiczną bezczynność” i „astenię zmysłów”: to raczej okrutna nowoczesna kultura, która wpoiła mu zbyt lekki, zbyt hedonistyczny stosunek do życia na epikurejskiej zasadzie „hulaj dusza, śmierci nie ma” – „Czy ulegliśmy złudzeniom indywidualnej wolności, otwartego życia, nieskończonych możliwości? (…) zadowoliliśmy się tym, by się do nich dostosować, pozwolić im, by nas zniszczyły i byśmy bardzo długo przez nie cierpieli”. Otóż nie, złośliwie mamrocze Houellebecq, śmierć jest, jest bardzo, bardziej niż cokolwiek innego: „od-zawsze-już”, jak podpowiada mądry Heidegger, do znudzenia powtarzając, że „od momentu, kiedy się rodzimy, już jesteśmy gotowi na śmierć”. Czarny Piotruś z Heideggerowskiego rękawa zawsze przebije Asa Kier z Epikurejskiej talii: „mój umysł był świadomy, że zmierzam prosto ku śmierci, i nigdy nie przepuścił okazji, by mi o tym przypomnieć”.

Bez seksu – bez sensu

Nie wiem, co na to polska prawica, która od lat próbuje wyprodukować surogat powieści houellebecqowskiej (i kończy mniej więcej z takim samym rezultatem jak polskie mleczarstwo w swoich wysiłkach podrobienia normandzkiego camembert) – ale chyba musi się ona zgodzić, że gdyby Romano Guardini i Jan Paweł II, niestrudzeni krytycy „cywilizacji śmierci”, wybrali swój hit literacki, to byłaby nim Serotonina.

Tu „przysięga antymodernistyczna” Houellebecqa kulminuje w nienawiści tak czystej, skondensowanej i bezwzględnej, że „człowiek spod podłogi” Dostojewskiego jawi się wobec tej apokaliptycznej eksplozji niczym niewinna pastereczka rodem z sentymentalnej idylli Lamartine’a. Jeśli słowo potrafi zabijać, to właśnie tu. Mając za swój przedmiot „małą białą pigułkę” antydepresanta zwanego „Captorix”, który wytwarza sztuczną serotoninę, książka ta sama zamienia się w coś w rodzaju toksycznej pigułki: jej celem jest odrzeć nas z iluzji życia i uświadomić prawdę, że „od-zawsze-już” jesteśmy martwi – coś w rodzaju czerwonej kapsułki, którą Morfeusz podsuwa Neo w Matriksie. Ta prawda nas nie wyzwoli, ale, być może, wytrąci z letargu. W późnej nowoczesności bowiem wszyscy „żyjemy” sztucznie pobudzani przez apteczną serotoninę, która – w przeciwieństwie do tej naturalnej – łagodzi depresję, ale nie daje żadnej radości: „pozwala ludziom żyć, a przynajmniej nie umierać – przez pewien czas”. Albo, w redukcyjnym idiomie Houellebecqa: wprawdzie odsuwa myśli samobójcze, ale zarazem zabija libido, które jest jedyną drogą do szczęścia. Bo bez seksu po prostu nie ma życia. Bez seksu – bez sensu.— pełna wersja tekstu dostępna jest w drukowanych i elektronicznych wydaniach Miesięcznika Znak