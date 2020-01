W to serduszko ubrali się Kanye West, Drake, Justin Bieber, Pharrell Williams, Justin Timberlake i wiele innych osób. Znak stanowi połączenie tradycji polskiej grafiki (polskiej szkoły plakatu) z odważną awangardową modową potęgą. A mało kto wie, że znak Comme des Garçons – PLAY pochodzi z Polski.

Filip Pągowski, autor znaku, wychował się w domu założyciela tzw. polskiej szkoły plakatu (jego rodzicami byli: Henryk Tomaszewski i malarka Teresa Pągowska). Można więc powiedzieć, że jego prace są naturalnym przedłużeniem myśli o grafice ojca, która w rękach Filipa ewoluowała i rozkwitała.

Gdy Pągowski mieszkał w Nowym Jorku, został zaproszony przez Rei Kawakubo, fundatorkę i patronkę marki Comme des Garçons, by w 1992 r. został modelem w nowej kolekcji na pokazie w Paryżu. Rei nie chciała profesjonalistów – wolała ubrać w swoje odjechane kreacje ekstrawaganckich artystów. Siedem lat po tym zdarzeniu Rei zachwycona pracami Pągowskiego zaprosiła go do współpracy, nie pamiętając o tym, że mieli już wcześniej przyjemność współdziałać.

Dla damskiej kolekcji Comme des Graçons na rok 2000 na białych ubraniach Pągowski wymalował czarno-czerwone ekspresyjne oczy, kwiaty i usta. Kolekcja wzbudziła niesłychane kontrowersje, co bardzo odpowiadało Rei. Niedługo potem, w 2002 r., poprosiła polskiego grafika o zaprojektowanie logotypu dla jej marki. Ten pozornie pośpiesznie machnięty pędzlem znak szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli.